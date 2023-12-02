https://ria.ru/20231202/es-1913291017.html

Это не Россия. В Британии нашли, кого обвинить в краже Рождества у Украины

Это не Россия. В Британии нашли, кого обвинить в краже Рождества у Украины - РИА Новости, 02.12.2023

Это не Россия. В Британии нашли, кого обвинить в краже Рождества у Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз, пишет Economist. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T02:15

2023-12-02T02:15

2023-12-02T09:45

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герт вилдерс

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Венгерский премьер Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз, пишет Economist."Увы, 2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества (Орбан. — Прим. ред.) сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь нидерландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября", — говорится в материале.Подчеркивается, что запланированный на середину декабря саммит по вступлению Украины в ЕС должен был "пролить на Киев потоки денежных ливней" и гарантировать членство в союзе. Но Орбан и Вилдерс, выступающие против расширения Евросоюза, препятствуют достижению целей встречи, отмечает издание. Киев может столкнуться с нехваткой денег уже в начале следующего года. Без координированной отправки средств Украине ЕС может лишиться доверия постсоветской республики, считает журнал.В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза, но власти Венгрии заявили, что не станут поддерживать внесение вопроса о присоединении Украины в повестку предстоящего саммита.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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