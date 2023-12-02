https://ria.ru/20231202/ekskursiya-1913341127.html

На выставке-форуме "Россия" поздравили двухмиллионного посетителя

На выставке-форуме "Россия" поздравили двухмиллионного посетителя - РИА Новости, 02.12.2023

На выставке-форуме "Россия" поздравили двухмиллионного посетителя

На Международной выставке-форуме "Россия" зафиксировали двухмиллионного посетителя; им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:49

2023-12-02T14:49

2023-12-02T15:42

выставка-форум "россия"

саяно-шушенская гэс

выставка-форум "россия"

общество

россия

казань

абакан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913343729_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_fd73904a5ec0038f5bfaf08fefca0a2e.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" зафиксировали двухмиллионного посетителя; им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией, сообщает пресс-служба форума-выставки.Их поздравили в павильоне № 46 "Энергия жизни" министерства энергетики России в зале "Энергия будущего". АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", Минэнерго РФ и ПАО "РусГидро" подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным — Марат работает в энергетической сфере."Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее", — приводятся в сообщении слова Сабитова.Заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Ольга Бинда отметила, что организаторы выставки-форума будут всячески поддерживать Марата и Марию в организации поездки."Мы очень благодарны нашим посетителям, мы делаем все для них. Каждый победитель для нас — неожиданность. Выставка-форум "Россия" — территория благодарности и место, где сбываются мечты. Надеюсь, что ваша мечта сбылась", — цитирует пресс-служба слова заместителя гендира.Помимо индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице.По словам генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексея Кулапина, посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию. "Это самая большая гидроэлектростанция России, самая большая по выработке "зеленой" электроэнергии", — подчеркнул спикер, слова которого привели в пресс-службе.Там напомнили, что миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на Выставку с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Семья выиграла билеты на прекрасный балет "Щелкунчик" и поездку в Москву. Приз — сертификат на поездку — победителям вручила генеральный директор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" Наталья Виртуозова.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

россия

казань

абакан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вручение сертификата двухмилионному посетителю выставки "Россия" Вручение сертификата двухмилионному посетителю выставки "Россия" 2023-12-02T14:49 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саяно-шушенская гэс, выставка-форум "россия", общество, россия, казань, абакан