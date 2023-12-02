На выставке-форуме "Россия" поздравили двухмиллионного посетителя

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" зафиксировали двухмиллионного посетителя; им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией, сообщает пресс-служба форума-выставки.Их поздравили в павильоне № 46 "Энергия жизни" министерства энергетики России в зале "Энергия будущего". АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", Минэнерго РФ и ПАО "РусГидро" подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным — Марат работает в энергетической сфере."Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее", — приводятся в сообщении слова Сабитова.Заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Ольга Бинда отметила, что организаторы выставки-форума будут всячески поддерживать Марата и Марию в организации поездки."Мы очень благодарны нашим посетителям, мы делаем все для них. Каждый победитель для нас — неожиданность. Выставка-форум "Россия" — территория благодарности и место, где сбываются мечты. Надеюсь, что ваша мечта сбылась", — цитирует пресс-служба слова заместителя гендира.Помимо индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице.По словам генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексея Кулапина, посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию. "Это самая большая гидроэлектростанция России, самая большая по выработке "зеленой" электроэнергии", — подчеркнул спикер, слова которого привели в пресс-службе.Там напомнили, что миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на Выставку с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Семья выиграла билеты на прекрасный балет "Щелкунчик" и поездку в Москву. Приз — сертификат на поездку — победителям вручила генеральный директор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" Наталья Виртуозова.Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вручение сертификата двухмилионному посетителю выставки "Россия"
Вручение сертификата двухмилионному посетителю выставки "Россия"
Выставка "Россия" Двухмиллионный посетитель Выставки
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" зафиксировали двухмиллионного посетителя; им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией, сообщает пресс-служба форума-выставки.
Их поздравили в павильоне № 46 "Энергия жизни" министерства энергетики России в зале "Энергия будущего". АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", Минэнерго РФ и ПАО "РусГидро" подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным — Марат работает в энергетической сфере.
"Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее", — приводятся в сообщении слова Сабитова.
Заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Ольга Бинда отметила, что организаторы выставки-форума будут всячески поддерживать Марата и Марию в организации поездки.
Двухмиллионные посетители Мария и Марат Сабитовы на выставке "Россия"
"Мы очень благодарны нашим посетителям, мы делаем все для них. Каждый победитель для нас — неожиданность. Выставка-форум "Россия" — территория благодарности и место, где сбываются мечты. Надеюсь, что ваша мечта сбылась", — цитирует пресс-служба слова заместителя гендира.
Помимо индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице.
По словам генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексея Кулапина, посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию. "Это самая большая гидроэлектростанция России, самая большая по выработке "зеленой" электроэнергии", — подчеркнул спикер, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на Выставку с мужем Салаватом, а накануне отметила день рождения. Семья выиграла билеты на прекрасный балет "Щелкунчик" и поездку в Москву. Приз — сертификат на поездку — победителям вручила генеральный директор АНО "Дирекция Выставки Достижений "Россия"" Наталья Виртуозова.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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