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Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека - РИА Новости, 02.12.2023
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19:00 02.12.2023 (обновлено: 19:01 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/dtp-1913368083.html
Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека
Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека - РИА Новости, 02.12.2023
Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека
Три человека погибли при столкновении Daewoo Nexia и "Камаза" на трассе Пермь - Екатеринбург, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:00
2023-12-02T19:01
происшествия
пермь
екатеринбург
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ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении Daewoo Nexia и "Камаза" на трассе Пермь - Екатеринбург, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, 2 декабря на трассе Пермь - Екатеринбург 34-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Камаз". "В результате автоаварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что в автоаварии также был травмирован водитель большегруза.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
пермь
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происшествия, пермь, екатеринбург
Происшествия, Пермь, Екатеринбург
Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека

ГИБДД: под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении Daewoo Nexia и "Камаза" на трассе Пермь - Екатеринбург, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 2 декабря на трассе Пермь - Екатеринбург 34-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Камаз".
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"В результате автоаварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в автоаварии также был травмирован водитель большегруза.
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