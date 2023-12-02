https://ria.ru/20231202/dtp-1913368083.html
Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека
Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека - РИА Новости, 02.12.2023
Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека
Три человека погибли при столкновении Daewoo Nexia и "Камаза" на трассе Пермь - Екатеринбург, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:00
2023-12-02T19:00
2023-12-02T19:01
происшествия
пермь
екатеринбург
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ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении Daewoo Nexia и "Камаза" на трассе Пермь - Екатеринбург, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, 2 декабря на трассе Пермь - Екатеринбург 34-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Камаз". "В результате автоаварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что в автоаварии также был травмирован водитель большегруза.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, пермь, екатеринбург
Происшествия, Пермь, Екатеринбург
Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека
ГИБДД: под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека