https://ria.ru/20231202/dtp-1913368083.html

Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека

Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека - РИА Новости, 02.12.2023

Под Пермью в ДТП с иномаркой погибли три человека

Три человека погибли при столкновении Daewoo Nexia и "Камаза" на трассе Пермь - Екатеринбург, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:00

2023-12-02T19:00

2023-12-02T19:01

происшествия

пермь

екатеринбург

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ПЕРМЬ, 2 дек - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении Daewoo Nexia и "Камаза" на трассе Пермь - Екатеринбург, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, 2 декабря на трассе Пермь - Екатеринбург 34-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль "Камаз". "В результате автоаварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе несовершеннолетний. По факту ДТП проводится проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что в автоаварии также был травмирован водитель большегруза.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

пермь

екатеринбург

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происшествия, пермь, екатеринбург