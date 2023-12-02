https://ria.ru/20231202/dtp-1913350363.html

В Адыгее три человека погибли в ДТП на трассе

В Адыгее три человека погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 02.12.2023

В Адыгее три человека погибли в ДТП на трассе

Три человека погибли, предварительно, после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Адыгее, сообщили в субботу в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T16:25

2023-12-02T16:25

2023-12-02T16:25

происшествия

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 2 дек - РИА Новости. Три человека погибли, предварительно, после столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Адыгее, сообщили в субботу в пресс-службе МВД по республике. По данным ведомства, авария произошла в пятницу вечером на автомобильной дороге в Гиагинском районе недалеко от хутора Калинина. Предварительно, столкнулись ГАЗ-3110 и Kia Rio. "Водитель ГАЗ-3110 от полученных несовместимых с жизнью травм скончался на месте. Пассажир иномарки скончался при доставлении в медучреждение в карете скорой помощи. Самого водителя Kia Rio бригада скорой помощи успела доставить в реанимационное отделение Адыгейской республиканской клинической больницы, но, несмотря на усилия врачей, скончался", - говорится в сообщении. Прокуратура республики контролирует ход проверки по факту ДТП.

https://ria.ru/20231201/dtp-1913180402.html

республика адыгея

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика адыгея