https://ria.ru/20231202/dtp-1913337020.html
На Камчатке машина сбила группу военных
На Камчатке машина сбила группу военных - РИА Новости, 02.12.2023
На Камчатке машина сбила группу военных
Трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП, произошедшего в пятницу вечером на территории одного из воинских гарнизонов Камчатки, сообщили в субботу в РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:02
2023-12-02T14:02
2023-12-02T14:02
происшествия
камчатка
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП, произошедшего в пятницу вечером на территории одного из воинских гарнизонов Камчатки, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет",- говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением при движении по дороге общего пользования и "совершил наезд на группу военнослужащих". "Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231202/dtp-1913329983.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, камчатка
На Камчатке машина сбила группу военных
На Камчатке автомобиль на скорости сбил группу военных
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП, произошедшего в пятницу вечером на территории одного из воинских гарнизонов Камчатки, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.
"Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет",- говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением при движении по дороге общего пользования и "совершил наезд на группу военнослужащих".
"Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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