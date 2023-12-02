https://ria.ru/20231202/dtp-1913337020.html

На Камчатке машина сбила группу военных

На Камчатке машина сбила группу военных - РИА Новости, 02.12.2023

На Камчатке машина сбила группу военных

Трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП, произошедшего в пятницу вечером на территории одного из воинских гарнизонов Камчатки, сообщили в субботу в РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:02

2023-12-02T14:02

2023-12-02T14:02

происшествия

камчатка

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП, произошедшего в пятницу вечером на территории одного из воинских гарнизонов Камчатки, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота. "Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение, им оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет",- говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением при движении по дороге общего пользования и "совершил наезд на группу военнослужащих". "Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231202/dtp-1913329983.html

камчатка

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка