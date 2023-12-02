https://ria.ru/20231202/dtp-1913302632.html

На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись пять машин, есть погибшие

На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись пять машин, есть погибшие - РИА Новости, 02.12.2023

На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись пять машин, есть погибшие

Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве, сообщают в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:10

2023-12-02T08:10

2023-12-02T08:14

происшествия

новая москва

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве, сообщают в пресс-службе столичной прокуратуры."В результате дорожной аварии погибли 2 человека, один госпитализирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела в отношении водителя грузового автомобиля.Уточняется, что ночью 2 декабря на 34 километре Киевского шоссе 51-летний водитель грузового автомобиля "Даф" с полуприцепом совершил столкновение с 4 остановившимися транспортными средствами, после чего произошло возгорание.

https://ria.ru/20231201/dtp-1913180402.html

новая москва

новомосковский административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая москва, новомосковский административный округ