https://ria.ru/20231202/dtp-1913302632.html
На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись пять машин, есть погибшие
На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись пять машин, есть погибшие - РИА Новости, 02.12.2023
На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись пять машин, есть погибшие
Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве, сообщают в пресс-службе столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:10
2023-12-02T08:10
2023-12-02T08:14
происшествия
новая москва
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве, сообщают в пресс-службе столичной прокуратуры."В результате дорожной аварии погибли 2 человека, один госпитализирован", - говорится в сообщении.Отмечается, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела в отношении водителя грузового автомобиля.Уточняется, что ночью 2 декабря на 34 километре Киевского шоссе 51-летний водитель грузового автомобиля "Даф" с полуприцепом совершил столкновение с 4 остановившимися транспортными средствами, после чего произошло возгорание.
https://ria.ru/20231201/dtp-1913180402.html
новая москва
новомосковский административный округ
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новая москва, новомосковский административный округ
Происшествия, Новая Москва, Новомосковский административный округ
На Киевском шоссе в Новой Москве столкнулись пять машин, есть погибшие
Два человека погибли, один пострадал после ДТП на Киевском шоссе в Новой Москве