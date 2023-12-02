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Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела ВСУ
Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.12.2023
Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела ВСУ
Административное здание и школа искусств получили повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:51
2023-12-02T13:51
2023-12-02T13:51
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Административное здание и школа искусств получили повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины... город Донецк (Кировский район): школа искусств № 5 города Донецка по улице Петровского; административное здание по улице Петровского", - говорится в сообщении представительства. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела ВСУ
СЦКК: школа искусств и админздание в Донецке повреждены из-за обстрела ВСУ