https://ria.ru/20231202/donetsk-1913335929.html

Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела ВСУ

Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.12.2023

Школа искусств в Донецке получила повреждения из-за обстрела ВСУ

Административное здание и школа искусств получили повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:51

2023-12-02T13:51

2023-12-02T13:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Административное здание и школа искусств получили повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины... город Донецк (Кировский район): школа искусств № 5 города Донецка по улице Петровского; административное здание по улице Петровского", - говорится в сообщении представительства. Кировский район находится в юго-западной части Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия