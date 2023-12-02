https://ria.ru/20231202/devochka-1913367446.html

Похитители девочки под Калугой валят вину на одного, заявил СК

Похитители девочки под Калугой валят вину на одного, заявил СК - РИА Новости, 02.12.2023

Похитители девочки под Калугой валят вину на одного, заявил СК

То, что подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области "валят" вину на одного, заявляя, что остальные не знали о преступлении, является... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T18:51

2023-12-02T18:51

2023-12-02T19:05

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

калужская область

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калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. То, что подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области "валят" вину на одного, заявляя, что остальные не знали о преступлении, является обычной практикой, поскольку за групповое преступление наказание ужесточается, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК России по региону Лилия Латыпова. По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. В субботу Калужский районный суд распорядился об аресте всех четверых на срок два месяца. Сорокалетний мужчина ранее был судим за покушение на убийство. В суде на рассмотрении ходатайств об аресте подозреваемые рассказали СМИ, что организатором похищения девочки якобы был именно он, а они не знали о преступлении, мужчина это подтвердил. "Это обычная практика дачи показаний лицами, совершившими преступление в составе группы лиц. Мы с таким сталкиваемся не впервые. Но следственные действия по уголовному делу продолжаются, и роль каждого подозреваемого будет установлена", - сказала Латыпова, отметив, что совершение преступления в составе группы лиц отягчает наказание. Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.

https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913202858.html

https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912326769.html

https://ria.ru/20231128/arest-1912380106.html

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Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении 2023-12-02T18:51 true PT0M56S

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следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, калужская область, россия, происшествия, калуга