https://ria.ru/20231202/devochka-1913367446.html
Похитители девочки под Калугой валят вину на одного, заявил СК
Похитители девочки под Калугой валят вину на одного, заявил СК - РИА Новости, 02.12.2023
Похитители девочки под Калугой валят вину на одного, заявил СК
То, что подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области "валят" вину на одного, заявляя, что остальные не знали о преступлении, является... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T18:51
2023-12-02T18:51
2023-12-02T19:05
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
калужская область
россия
происшествия
калуга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913348780_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cdec77fbd702cf0a708db07e2065e728.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. То, что подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области "валят" вину на одного, заявляя, что остальные не знали о преступлении, является обычной практикой, поскольку за групповое преступление наказание ужесточается, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК России по региону Лилия Латыпова. По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. В субботу Калужский районный суд распорядился об аресте всех четверых на срок два месяца. Сорокалетний мужчина ранее был судим за покушение на убийство. В суде на рассмотрении ходатайств об аресте подозреваемые рассказали СМИ, что организатором похищения девочки якобы был именно он, а они не знали о преступлении, мужчина это подтвердил. "Это обычная практика дачи показаний лицами, совершившими преступление в составе группы лиц. Мы с таким сталкиваемся не впервые. Но следственные действия по уголовному делу продолжаются, и роль каждого подозреваемого будет установлена", - сказала Латыпова, отметив, что совершение преступления в составе группы лиц отягчает наказание. Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
https://ria.ru/20231201/pokhischenie-1913202858.html
https://ria.ru/20231128/proisshestvie-1912326769.html
https://ria.ru/20231128/arest-1912380106.html
калужская область
россия
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913348780_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d7376967123aead54078b852844230c5.jpg
Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении
Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении
2023-12-02T18:51
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, калужская область, россия, происшествия, калуга
Следственный комитет России (СК РФ), Ирина Волк, Калужская область, Россия, Происшествия, Калуга
Похитители девочки под Калугой валят вину на одного, заявил СК
СК: похитители девочки под Калугой обвиняют одного, заявляя, что ничего не знали
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. То, что подозреваемые в похищении восьмилетней девочки в Калужской области "валят" вину на одного, заявляя, что остальные не знали о преступлении, является обычной практикой, поскольку за групповое преступление наказание ужесточается, сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК России по региону Лилия Латыпова.
По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. В субботу Калужский районный суд распорядился об аресте всех четверых на срок два месяца.
СК раскрыл детали похищения девочки из Калужской области
Сорокалетний мужчина ранее был судим за покушение на убийство. В суде на рассмотрении ходатайств об аресте подозреваемые рассказали СМИ, что организатором похищения девочки якобы был именно он, а они не знали о преступлении, мужчина это подтвердил.
"Это обычная практика дачи показаний лицами, совершившими преступление в составе группы лиц. Мы с таким сталкиваемся не впервые. Но следственные действия по уголовному делу продолжаются, и роль каждого подозреваемого будет установлена", - сказала Латыпова, отметив, что совершение преступления в составе группы лиц отягчает наказание.
В Сочи арестовали мать, совершавшую над ребенком обряды
Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске
, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк
, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области
и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
Жителя Челябинской области, напавшего с ножом на племянницу, арестовали