https://ria.ru/20231202/devochka-1913349281.html

Полиция арестовала двоих подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Полиция арестовала двоих подозреваемых в похищении девочки под Калугой - РИА Новости, 02.12.2023

Полиция арестовала двоих подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Еще двое подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестованы на два месяца – это 21-летний молодой человек и его ранее судимый 44-летний отец, сообщило... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:54

2023-12-02T15:54

2023-12-02T15:54

происшествия

россия

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ирина волк

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Еще двое подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестованы на два месяца – это 21-летний молодой человек и его ранее судимый 44-летний отец, сообщило СУСК России по региону. По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. В субботу Калужский районный суд рассматривает ходатайства следствия об аресте подозреваемых. Ранее СУСК сообщило об аресте на два месяца 40-летнего мужчины. Ранее он был судим за покушение на убийство. "Аналогичное решение вынесено судом в отношении 44-летнего подозреваемого и его 21-летнего соучастника. Ранее старший из мужчин был судим за преступления против собственности и личности", - сообщает СУСК. Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.

https://ria.ru/20231201/devochka-1913260629.html

https://ria.ru/20231129/arest-1912716871.html

https://ria.ru/20231129/sk-1912551982.html

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Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении Подозреваемые в похищении ребенка на допросе в следственном управлении 2023-12-02T15:54 true PT0M56S

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происшествия, россия, калуга, калужская область, ирина волк