https://ria.ru/20231202/cybertruck-1913302874.html

Автодилеры готовы ввозить Cybertruck Илона Маска в Россию, если будет спрос

Автодилеры готовы ввозить Cybertruck Илона Маска в Россию, если будет спрос - РИА Новости, 02.12.2023

Автодилеры готовы ввозить Cybertruck Илона Маска в Россию, если будет спрос

Российские автодилеры в перспективе могут привезти американский электрокар Tesla Cybertruck по параллельному импорту, если на новинку будет спрос, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:14

2023-12-02T08:14

2023-12-02T08:14

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tesla motors

российские автомобильные дилеры

параллельный импорт

авто

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские автодилеры в перспективе могут привезти американский электрокар Tesla Cybertruck по параллельному импорту, если на новинку будет спрос, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Сроки возможных поставок в Россию собеседники агентства не уточнили. В пятницу американский производитель электрических автомобилей - компания Tesla - открыла предзаказ на Cybertruck для США, Канады и Мексики, доставить электропикапы обещают в 2024-2025 годах. "Мы готовы будем привезти Tesla Cybertruck по параллельному импорту, как у нас будет такая возможность", - сообщил директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. Он также отметил, что стоимость модели на российском рынке предположительно будет начинаться от 20 миллионов рублей. "Скорее всего этот автомобиль появится у дилеров, которые занимаются параллельным импортом и смогут наладить каналы поставок. И, конечно, если увидят интерес к модели у покупателей", - сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", отвечая на вопрос о появлении новинки в РФ. В пресс-службе "Автодома" напомнили, что сейчас Tesla Cybertruck поставляется в основном на американский рынок. Запросов по модели пока не было, но поскольку у дилера есть каналы поставок в данном регионе, не исключено, что данный автомобиль будет поставлен по параллельному импорту под заказ. Согласно сайту производителя, самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 61 тысячу долларов. На одном заряде водитель сможет проехать до 400 километров, а до 100 километров в час получится разогнаться за 6,5 секунд. Самая дорогая модификация - Cyberbeast - обойдется в 100 тысяч долларов, разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, максимальная скорость - 200 километров в час. Официально модели Tesla в РФ не поставлялись и не поставляются, однако бренд внесен в список параллельного импорта, что делает возможными поставки Tesla в нашу страну через поставщиков из дружественных стран.

https://ria.ru/20231201/tesla-1913255855.html

https://ria.ru/20231130/mask-1912787017.html

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экономика, россия, сша, канада, tesla motors, российские автомобильные дилеры, параллельный импорт, авто