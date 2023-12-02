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Автодилеры готовы ввозить Cybertruck Илона Маска в Россию, если будет спрос - РИА Новости, 02.12.2023
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08:14 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/cybertruck-1913302874.html
Автодилеры готовы ввозить Cybertruck Илона Маска в Россию, если будет спрос
Автодилеры готовы ввозить Cybertruck Илона Маска в Россию, если будет спрос - РИА Новости, 02.12.2023
Автодилеры готовы ввозить Cybertruck Илона Маска в Россию, если будет спрос
Российские автодилеры в перспективе могут привезти американский электрокар Tesla Cybertruck по параллельному импорту, если на новинку будет спрос, сообщили РИА... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:14
2023-12-02T08:14
экономика
россия
сша
канада
tesla motors
российские автомобильные дилеры
параллельный импорт
авто
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские автодилеры в перспективе могут привезти американский электрокар Tesla Cybertruck по параллельному импорту, если на новинку будет спрос, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Сроки возможных поставок в Россию собеседники агентства не уточнили. В пятницу американский производитель электрических автомобилей - компания Tesla - открыла предзаказ на Cybertruck для США, Канады и Мексики, доставить электропикапы обещают в 2024-2025 годах. "Мы готовы будем привезти Tesla Cybertruck по параллельному импорту, как у нас будет такая возможность", - сообщил директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. Он также отметил, что стоимость модели на российском рынке предположительно будет начинаться от 20 миллионов рублей. "Скорее всего этот автомобиль появится у дилеров, которые занимаются параллельным импортом и смогут наладить каналы поставок. И, конечно, если увидят интерес к модели у покупателей", - сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", отвечая на вопрос о появлении новинки в РФ. В пресс-службе "Автодома" напомнили, что сейчас Tesla Cybertruck поставляется в основном на американский рынок. Запросов по модели пока не было, но поскольку у дилера есть каналы поставок в данном регионе, не исключено, что данный автомобиль будет поставлен по параллельному импорту под заказ. Согласно сайту производителя, самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 61 тысячу долларов. На одном заряде водитель сможет проехать до 400 километров, а до 100 километров в час получится разогнаться за 6,5 секунд. Самая дорогая модификация - Cyberbeast - обойдется в 100 тысяч долларов, разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, максимальная скорость - 200 километров в час. Официально модели Tesla в РФ не поставлялись и не поставляются, однако бренд внесен в список параллельного импорта, что делает возможными поставки Tesla в нашу страну через поставщиков из дружественных стран.
https://ria.ru/20231201/tesla-1913255855.html
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экономика, россия, сша, канада, tesla motors, российские автомобильные дилеры, параллельный импорт, авто
Экономика, Россия, США, Канада, Tesla motors, Российские автомобильные дилеры, параллельный импорт, Авто
Автодилеры готовы ввозить Cybertruck Илона Маска в Россию, если будет спрос

Мелюх: автодилеры РФ могут завезти Tesla Cybertruck по параллельному импорту

© Фото : страница Илорна Маска в TwitterПрезентация автомобиля Tesla Cybertruck
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : страница Илорна Маска в Twitter
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские автодилеры в перспективе могут привезти американский электрокар Tesla Cybertruck по параллельному импорту, если на новинку будет спрос, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. Сроки возможных поставок в Россию собеседники агентства не уточнили.
В пятницу американский производитель электрических автомобилей - компания Tesla - открыла предзаказ на Cybertruck для США, Канады и Мексики, доставить электропикапы обещают в 2024-2025 годах.
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Дилер назвал стоимость электрокара Tesla Cybertruck в России
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"Мы готовы будем привезти Tesla Cybertruck по параллельному импорту, как у нас будет такая возможность", - сообщил директор "Авилон Электро" Сергей Мелюх. Он также отметил, что стоимость модели на российском рынке предположительно будет начинаться от 20 миллионов рублей.
"Скорее всего этот автомобиль появится у дилеров, которые занимаются параллельным импортом и смогут наладить каналы поставок. И, конечно, если увидят интерес к модели у покупателей", - сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры", отвечая на вопрос о появлении новинки в РФ.
В пресс-службе "Автодома" напомнили, что сейчас Tesla Cybertruck поставляется в основном на американский рынок. Запросов по модели пока не было, но поскольку у дилера есть каналы поставок в данном регионе, не исключено, что данный автомобиль будет поставлен по параллельному импорту под заказ.
Согласно сайту производителя, самая дешевая комплектация автомобиля с задним приводом обойдется в 61 тысячу долларов. На одном заряде водитель сможет проехать до 400 километров, а до 100 километров в час получится разогнаться за 6,5 секунд. Самая дорогая модификация - Cyberbeast - обойдется в 100 тысяч долларов, разгоняется до 100 километров в час за 2,6 секунды, максимальная скорость - 200 километров в час.
Официально модели Tesla в РФ не поставлялись и не поставляются, однако бренд внесен в список параллельного импорта, что делает возможными поставки Tesla в нашу страну через поставщиков из дружественных стран.
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