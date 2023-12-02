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Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС - РИА Новости, 02.12.2023
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01:46 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/briks-1913289978.html
Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС
Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС - РИА Новости, 02.12.2023
Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС
Присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит переговорные позиции БРИКС, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Эрнан Самора. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T01:46
2023-12-02T01:46
в мире
бразилия
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МОНТЕВИДЕО, 2 дек - РИА Новости. Присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит переговорные позиции БРИКС, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Эрнан Самора. Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года, следует из официального коммюнике альянса. "БРИКС получит больше возможностей для ведения переговоров на международном уровне... Конечно же, если в твоем блоке есть нефтяные страны, как в случае с БРИКС, ты будешь садиться за стол переговоров и вести переговоры с (определенным) весом", - сказал эксперт. Согласно данным национального нефтяного агентства Бразилии (ANP), в прошлом году средняя добыча нефти в стране достигла 3 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 4% к показателю годом ранее. Генеральный директор бразильского нефтегазового гиганта Petrobras Жан-Поль Пратеш говорил РИА Новости в июле, что страна может нарастить добычу еще на 4-5% в 2023-2024 годах.
https://ria.ru/20231129/briks-1912639674.html
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в мире, бразилия, брикс, опек
В мире, Бразилия, БРИКС, ОПЕК
Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС

Эксперт Самора: присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит позиции БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 2 дек - РИА Новости. Присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит переговорные позиции БРИКС, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Эрнан Самора.
Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года, следует из официального коммюнике альянса.
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"БРИКС получит больше возможностей для ведения переговоров на международном уровне... Конечно же, если в твоем блоке есть нефтяные страны, как в случае с БРИКС, ты будешь садиться за стол переговоров и вести переговоры с (определенным) весом", - сказал эксперт.
Согласно данным национального нефтяного агентства Бразилии (ANP), в прошлом году средняя добыча нефти в стране достигла 3 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 4% к показателю годом ранее. Генеральный директор бразильского нефтегазового гиганта Petrobras Жан-Поль Пратеш говорил РИА Новости в июле, что страна может нарастить добычу еще на 4-5% в 2023-2024 годах.
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