https://ria.ru/20231202/briks-1913289978.html

Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС

Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС - РИА Новости, 02.12.2023

Эксперт рассказал, как повлияет присоединение Бразилии к ОПЕК+ на БРИКС

Присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит переговорные позиции БРИКС, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Эрнан Самора. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T01:46

2023-12-02T01:46

2023-12-02T01:46

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МОНТЕВИДЕО, 2 дек - РИА Новости. Присоединение Бразилии к ОПЕК+ укрепит переговорные позиции БРИКС, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Эрнан Самора. Бразилия присоединится к сотрудничеству с ОПЕК+ в январе 2024 года, следует из официального коммюнике альянса. "БРИКС получит больше возможностей для ведения переговоров на международном уровне... Конечно же, если в твоем блоке есть нефтяные страны, как в случае с БРИКС, ты будешь садиться за стол переговоров и вести переговоры с (определенным) весом", - сказал эксперт. Согласно данным национального нефтяного агентства Бразилии (ANP), в прошлом году средняя добыча нефти в стране достигла 3 миллионов баррелей в сутки, увеличившись на 4% к показателю годом ранее. Генеральный директор бразильского нефтегазового гиганта Petrobras Жан-Поль Пратеш говорил РИА Новости в июле, что страна может нарастить добычу еще на 4-5% в 2023-2024 годах.

https://ria.ru/20231129/briks-1912639674.html

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в мире, бразилия, брикс, опек