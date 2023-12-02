https://ria.ru/20231202/avariya-1913342823.html

При ДТП в Донецке загорелась машина

При ДТП в Донецке загорелась машина - РИА Новости, 02.12.2023

При ДТП в Донецке загорелась машина

Машина загорелась посередине моста по бульвару Шевченко вследствие ДТП в Донецке, пострадал пешеход, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:04

2023-12-02T15:04

2023-12-02T15:04

авто

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Машина загорелась посередине моста по бульвару Шевченко вследствие ДТП в Донецке, пострадал пешеход, передает корреспондент РИА Новости. По словам очевидцев, одно из авто подрезало другую машину, после чего произошло столкновение автомобилей и впоследствии загоревшегося авто с забором. Сообщается о пострадавшем пешеходе, его госпитализировала бригада скорой помощи. В данный момент возгорание локализовано. Движение в одну сторону перекрыто, идут работы по устранению последствий ДТП.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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2023

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авто, происшествия