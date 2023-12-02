Рейтинг@Mail.ru
При ДТП в Донецке загорелась машина - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/avariya-1913342823.html
При ДТП в Донецке загорелась машина
При ДТП в Донецке загорелась машина - РИА Новости, 02.12.2023
При ДТП в Донецке загорелась машина
Машина загорелась посередине моста по бульвару Шевченко вследствие ДТП в Донецке, пострадал пешеход, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:04
2023-12-02T15:04
авто
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Машина загорелась посередине моста по бульвару Шевченко вследствие ДТП в Донецке, пострадал пешеход, передает корреспондент РИА Новости. По словам очевидцев, одно из авто подрезало другую машину, после чего произошло столкновение автомобилей и впоследствии загоревшегося авто с забором. Сообщается о пострадавшем пешеходе, его госпитализировала бригада скорой помощи. В данный момент возгорание локализовано. Движение в одну сторону перекрыто, идут работы по устранению последствий ДТП.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, происшествия
Авто, Происшествия
При ДТП в Донецке загорелась машина

В Донецке машина загорелась посередине моста после столкновения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Машина загорелась посередине моста по бульвару Шевченко вследствие ДТП в Донецке, пострадал пешеход, передает корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, одно из авто подрезало другую машину, после чего произошло столкновение автомобилей и впоследствии загоревшегося авто с забором. Сообщается о пострадавшем пешеходе, его госпитализировала бригада скорой помощи.
В данный момент возгорание локализовано. Движение в одну сторону перекрыто, идут работы по устранению последствий ДТП.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
 
АвтоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала