https://ria.ru/20231202/avariya-1913342823.html
При ДТП в Донецке загорелась машина
При ДТП в Донецке загорелась машина - РИА Новости, 02.12.2023
При ДТП в Донецке загорелась машина
Машина загорелась посередине моста по бульвару Шевченко вследствие ДТП в Донецке, пострадал пешеход, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:04
2023-12-02T15:04
2023-12-02T15:04
авто
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Машина загорелась посередине моста по бульвару Шевченко вследствие ДТП в Донецке, пострадал пешеход, передает корреспондент РИА Новости. По словам очевидцев, одно из авто подрезало другую машину, после чего произошло столкновение автомобилей и впоследствии загоревшегося авто с забором. Сообщается о пострадавшем пешеходе, его госпитализировала бригада скорой помощи. В данный момент возгорание локализовано. Движение в одну сторону перекрыто, идут работы по устранению последствий ДТП.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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авто, происшествия
При ДТП в Донецке загорелась машина
В Донецке машина загорелась посередине моста после столкновения
ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Машина загорелась посередине моста по бульвару Шевченко вследствие ДТП в Донецке, пострадал пешеход, передает корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, одно из авто подрезало другую машину, после чего произошло столкновение автомобилей и впоследствии загоревшегося авто с забором. Сообщается о пострадавшем пешеходе, его госпитализировала бригада скорой помощи.
В данный момент возгорание локализовано. Движение в одну сторону перекрыто, идут работы по устранению последствий ДТП.
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