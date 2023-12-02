https://ria.ru/20231202/arest-1913338278.html

В Москве арестовали обвиняемого в подрыве ж/д в Рязанской области

В Москве арестовали обвиняемого в подрыве ж/д в Рязанской области - РИА Новости, 02.12.2023

В Москве арестовали обвиняемого в подрыве ж/д в Рязанской области

Дорогомиловский суд Москвы арестовал подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда,... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:15

2023-12-02T14:15

2023-12-02T14:32

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал подозреваемого в теракте в Рязанской области, где в результате подрыва с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, сообщили РИА Новости в суде."Дорогомиловский районный суд решил избрать в отношении Сидики Руслана Касемовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно", - рассказал собеседник агентства.По данным следствия, 11 ноября в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что в феврале был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.Уголовное дело расследуется по статьям УК "террористический акт" и "незаконный оборот взрывчатых веществ".

https://ria.ru/20231130/sotrudnichestvo-1912926607.html

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происшествия, москва, рязанская область, россия