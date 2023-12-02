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В Норильске заключили под стражу мужчину, нападавшего на прохожих - РИА Новости, 02.12.2023
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13:59 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/arest-1913336560.html
В Норильске заключили под стражу мужчину, нападавшего на прохожих
В Норильске заключили под стражу мужчину, нападавшего на прохожих - РИА Новости, 02.12.2023
В Норильске заключили под стражу мужчину, нападавшего на прохожих
Мужчину, который нападал на прохожих в Норильске, заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:59
2023-12-02T13:59
происшествия
норильск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мужчину, который нападал на прохожих в Норильске, заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Ранее в норильских пабликах жители начали распространять информацию, что в районе Норильска Талнахе появился мужчина, который нападает сзади и наносит ножевые ранения. По данным краевого главка, в полицию поступили два сообщения о том, что в ночь на четверг мужчине 1978 года рождения и женщине 1958 года рождения в Талнахе нанесены колото-резаные ранения. Пострадавшие были госпитализированы. В пятницу подозреваемый был задержан. Им оказался мужчина 1992 года рождения. Во время обысков по месту его жительства нашли и изъяли ножи и одежду, в которой он, предположительно, был в момент нападения. "Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту покушения на убийство троих жителей Норильска. Сегодня судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Следствие установило, что в вечернее время 29 ноября, находясь около дома по улице Рудная района Талнах, подозреваемый заметил ранее ему незнакомого мужчину и, имевшимся при нем ножом, нанес ему несколько ударов в область шеи и спины. Кроме того, около двух часов ночи 30 ноября, находясь около дома по улице Новая в Норильске, он заметил ранее ему незнакомую женщину, приблизился к ней и нанес ей ножом один удар в область спины. Этой же ночью, находясь в подъезде своего дома, мужчина, вооружившись двумя карабинами, напал на ранее ему неизвестного 63-летнего мужчину и нанес ему несколько ударов по голове. Отмечается, что мужчина допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. С его слов в дневное время 29 ноября он услышал голоса, указавшие ему на необходимость совершения преступлений. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20231124/arest-1911729820.html
https://ria.ru/20231129/arest-1912716871.html
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происшествия, норильск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Норильске заключили под стражу мужчину, нападавшего на прохожих

СК: в Норильске заключили под стражу мужчину, нападавшего на прохожих

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мужчину, который нападал на прохожих в Норильске, заключили под стражу, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Ранее в норильских пабликах жители начали распространять информацию, что в районе Норильска Талнахе появился мужчина, который нападает сзади и наносит ножевые ранения. По данным краевого главка, в полицию поступили два сообщения о том, что в ночь на четверг мужчине 1978 года рождения и женщине 1958 года рождения в Талнахе нанесены колото-резаные ранения. Пострадавшие были госпитализированы. В пятницу подозреваемый был задержан. Им оказался мужчина 1992 года рождения. Во время обысков по месту его жительства нашли и изъяли ножи и одежду, в которой он, предположительно, был в момент нападения.
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"Следственным отделом по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту покушения на убийство троих жителей Норильска. Сегодня судом по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что в вечернее время 29 ноября, находясь около дома по улице Рудная района Талнах, подозреваемый заметил ранее ему незнакомого мужчину и, имевшимся при нем ножом, нанес ему несколько ударов в область шеи и спины.
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Кроме того, около двух часов ночи 30 ноября, находясь около дома по улице Новая в Норильске, он заметил ранее ему незнакомую женщину, приблизился к ней и нанес ей ножом один удар в область спины. Этой же ночью, находясь в подъезде своего дома, мужчина, вооружившись двумя карабинами, напал на ранее ему неизвестного 63-летнего мужчину и нанес ему несколько ударов по голове.
Отмечается, что мужчина допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. С его слов в дневное время 29 ноября он услышал голоса, указавшие ему на необходимость совершения преступлений.
По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
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ПроисшествияНорильскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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