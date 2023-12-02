https://ria.ru/20231202/aktsiya-1913376993.html

В центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса

В центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса - РИА Новости, 02.12.2023

В центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса

В Париже состоялась акция в поддержку населения Донбасса, несколько проукраински настроенных активистов попытались помешать ее проведению, передает... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T20:11

2023-12-02T20:11

2023-12-02T22:00

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ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. В Париже состоялась акция в поддержку населения Донбасса, несколько проукраински настроенных активистов попытались помешать ее проведению, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков человек с флагами России и ДНР пришли на Марсово поле рядом с Эйфелевой башней, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Акцию под названием "Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны" организовали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass. На плакатах участников можно было увидеть такие лозунги: "Прекратите вооружать Украину", "Прекратите мучить Донбасс". Как сообщила агентству руководитель SOS Donbass Анна Новикова, главная цель — напомнить о событиях Майдана, которые привели к нынешней ситуации, и еще раз оказать моральную поддержку населению Донбасса. "Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию европейцы, которые искренне переживают за них", — рассказала она.По ее словам, французские власти не препятствовали проведению митинга, префектура его согласовала. Среди выступавших были граждане Сербии, Польши, Болгарии и Франции. Тем не менее несколько проукраински настроенных активистов попытались сорвать мероприятие. Они собрались на площади рядом с манифестантами и устроили провокацию, выкрикивая антироссийские лозунги. Их действия пресекла полиция.Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции поддержки населения ДНР и ЛНР. В последние месяцы они организуют митинги напротив заводов военной компании Nexter во Франции, производящих, в частности, гаубицы CAESAR, которые поставляются Украине.

https://ria.ru/20231103/donbass-1907213157.html

https://ria.ru/20231103/donbass-1907010746.html

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890028143.html

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в мире, донбасс, франция, донецкая народная республика, лнр, сербия, польша, болгария