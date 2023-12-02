Рейтинг@Mail.ru
В центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 02.12.2023 (обновлено: 22:00 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/aktsiya-1913376993.html
В центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса
В центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса - РИА Новости, 02.12.2023
В центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса
В Париже состоялась акция в поддержку населения Донбасса, несколько проукраински настроенных активистов попытались помешать ее проведению, передает... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T20:11
2023-12-02T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
франция
донецкая народная республика
лнр
сербия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913378827_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54e61056bc33384c59703a5f6c6032b3.jpg
ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. В Париже состоялась акция в поддержку населения Донбасса, несколько проукраински настроенных активистов попытались помешать ее проведению, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков человек с флагами России и ДНР пришли на Марсово поле рядом с Эйфелевой башней, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Акцию под названием "Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны" организовали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass. На плакатах участников можно было увидеть такие лозунги: "Прекратите вооружать Украину", "Прекратите мучить Донбасс". Как сообщила агентству руководитель SOS Donbass Анна Новикова, главная цель — напомнить о событиях Майдана, которые привели к нынешней ситуации, и еще раз оказать моральную поддержку населению Донбасса. "Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию европейцы, которые искренне переживают за них", — рассказала она.По ее словам, французские власти не препятствовали проведению митинга, префектура его согласовала. Среди выступавших были граждане Сербии, Польши, Болгарии и Франции. Тем не менее несколько проукраински настроенных активистов попытались сорвать мероприятие. Они собрались на площади рядом с манифестантами и устроили провокацию, выкрикивая антироссийские лозунги. Их действия пресекла полиция.Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции поддержки населения ДНР и ЛНР. В последние месяцы они организуют митинги напротив заводов военной компании Nexter во Франции, производящих, в частности, гаубицы CAESAR, которые поставляются Украине.
https://ria.ru/20231103/donbass-1907213157.html
https://ria.ru/20231103/donbass-1907010746.html
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890028143.html
донбасс
франция
донецкая народная республика
сербия
польша
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция в Париже в поддержку населения Донбасса
Акция в Париже в поддержку населения Донбасса
2023-12-02T20:11
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913378827_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e48609faf20ff2163cc0c142d57006ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, франция, донецкая народная республика, лнр, сербия, польша, болгария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Франция, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Сербия, Польша, Болгария
В центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса

В центре Парижа на Марсовом поле прошла акция в поддержку жителей Донбасса

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости. В Париже состоялась акция в поддержку населения Донбасса, несколько проукраински настроенных активистов попытались помешать ее проведению, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков человек с флагами России и ДНР пришли на Марсово поле рядом с Эйфелевой башней, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Акцию под названием "Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны" организовали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты РФ нового состава в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Путин прокомментировал заявления, что русские — не коренные жители Донбасса
3 ноября, 15:24
На плакатах участников можно было увидеть такие лозунги: "Прекратите вооружать Украину", "Прекратите мучить Донбасс".
Как сообщила агентству руководитель SOS Donbass Анна Новикова, главная цель — напомнить о событиях Майдана, которые привели к нынешней ситуации, и еще раз оказать моральную поддержку населению Донбасса.
"Мы хотим показать, что не вся Европа подвержена антирусской пропаганде. Есть понимающие ситуацию европейцы, которые искренне переживают за них", — рассказала она.
По ее словам, французские власти не препятствовали проведению митинга, префектура его согласовала.
Стоп-кадр видео канала благотворительного фонда Ангел в Youtube
"Грозит смерть". За что осудили одессита, спасавшего жителей Донбасса
3 ноября, 08:00
Среди выступавших были граждане Сербии, Польши, Болгарии и Франции.
Тем не менее несколько проукраински настроенных активистов попытались сорвать мероприятие. Они собрались на площади рядом с манифестантами и устроили провокацию, выкрикивая антироссийские лозунги. Их действия пресекла полиция.
Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции поддержки населения ДНР и ЛНР. В последние месяцы они организуют митинги напротив заводов военной компании Nexter во Франции, производящих, в частности, гаубицы CAESAR, которые поставляются Украине.
Николай раздает гумпомощь
"Назад дороги нет". Почему житель Франкфурта решил помогать Донбассу
15 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассФранцияДонецкая Народная РеспубликаЛНРСербияПольшаБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала