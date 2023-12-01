https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913267015.html

"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского

"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского - РИА Новости, 01.12.2023

"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:16

2023-12-01T20:16

2023-12-01T20:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."В конце концов, я думаю Зеленский сядет на самолет и улетит куда-нибудь. Если ему удастся выжить", — предположил он.По словам военного, Вашингтон не хочет признавать свою неправоту в отношении ситуации на Украине и пытается переложить ответственность на главу киевского режима за провалы."Я уверен, что Зеленский говорит: "Послушайте, вы обещали, что это гарантирует мне победу, а теперь хотите, чтобы я взял всю вину на себя", — резюмировал Макгрегор.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231201/vsu-1913235141.html

https://ria.ru/20231201/vsu-1913203754.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша