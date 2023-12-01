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"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913267015.html
"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского
"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского - РИА Новости, 01.12.2023
"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:16
2023-12-01T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."В конце концов, я думаю Зеленский сядет на самолет и улетит куда-нибудь. Если ему удастся выжить", — предположил он.По словам военного, Вашингтон не хочет признавать свою неправоту в отношении ситуации на Украине и пытается переложить ответственность на главу киевского режима за провалы."Я уверен, что Зеленский говорит: "Послушайте, вы обещали, что это гарантирует мне победу, а теперь хотите, чтобы я взял всю вину на себя", — резюмировал Макгрегор.Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231201/vsu-1913235141.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Гарантирует победу". В США заговорили о неожиданном плане Зеленского

Макгрегор: Зеленский может попытаться сбежать из страны из-за провала ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"В конце концов, я думаю Зеленский сядет на самолет и улетит куда-нибудь. Если ему удастся выжить", — предположил он.
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По словам военного, Вашингтон не хочет признавать свою неправоту в отношении ситуации на Украине и пытается переложить ответственность на главу киевского режима за провалы.
"Я уверен, что Зеленский говорит: "Послушайте, вы обещали, что это гарантирует мне победу, а теперь хотите, чтобы я взял всю вину на себя", — резюмировал Макгрегор.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Как заявил на минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что Запад начал указывать на необходимость диалога с Москвой. При этом глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что не чувствует никакого давления со стороны союзников в вопросе о начале переговоров с Россией. В Кремле же отметили, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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