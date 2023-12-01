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Жена Зеленского не хочет, чтобы он избирался на новый срок - РИА Новости, 01.12.2023
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19:54 01.12.2023 (обновлено: 19:57 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913263686.html
Жена Зеленского не хочет, чтобы он избирался на новый срок
Жена Зеленского не хочет, чтобы он избирался на новый срок - РИА Новости, 01.12.2023
Жена Зеленского не хочет, чтобы он избирался на новый срок
Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова избирался на новый срок. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T19:54
2023-12-01T19:57
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова избирался на новый срок. "Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", - заявила Зеленская в подкасте издания Economist, отвечая на вопрос о планах на будущее. Ранее Зеленский в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс попытался переложить на народ Украины ситуацию с отменой президентских выборов. Как передает агентство, "Зеленский заявил, что готов провести выборы", но, по его словам, "к этому не готово большинство украинцев", полагающих такой шаг "опасным и бессмысленным". Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны", а на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения. В минувший четверг украинское издание "Страна" сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее, чем через полгода после завершения действия военного положения. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины
Жена Зеленского не хочет, чтобы он избирался на новый срок

Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова избирался на новый срок.
"Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", - заявила Зеленская в подкасте издания Economist, отвечая на вопрос о планах на будущее.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг
Вчера, 08:00
Ранее Зеленский в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс попытался переложить на народ Украины ситуацию с отменой президентских выборов. Как передает агентство, "Зеленский заявил, что готов провести выборы", но, по его словам, "к этому не готово большинство украинцев", полагающих такой шаг "опасным и бессмысленным".
Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны", а на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
30 ноября, 08:00
На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
В минувший четверг украинское издание "Страна" сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее, чем через полгода после завершения действия военного положения.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского
26 ноября, 08:00
 
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