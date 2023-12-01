https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913263686.html

Жена Зеленского не хочет, чтобы он избирался на новый срок

Жена Зеленского не хочет, чтобы он избирался на новый срок - РИА Новости, 01.12.2023

Жена Зеленского не хочет, чтобы он избирался на новый срок

Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова избирался на новый срок. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:54

2023-12-01T19:54

2023-12-01T19:57

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова избирался на новый срок. "Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно. Наверное, мы будем должны придумать что-то новое", - заявила Зеленская в подкасте издания Economist, отвечая на вопрос о планах на будущее. Ранее Зеленский в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс попытался переложить на народ Украины ситуацию с отменой президентских выборов. Как передает агентство, "Зеленский заявил, что готов провести выборы", но, по его словам, "к этому не готово большинство украинцев", полагающих такой шаг "опасным и бессмысленным". Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, "неактуальны", а на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты Украины. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения. В минувший четверг украинское издание "Страна" сообщило, что все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее, чем через полгода после завершения действия военного положения. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в четверг, что перенос выборов президента Украины может быть связан с тем, что могут вскрыться новые случаи запредельного воровства, а Зеленский хочет распоряжаться всем "баблом" единолично.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, верховная рада украины