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Сенатор объяснила, зачем Зеленский начал говорить о новой фазе конфликта - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913127018.html
Сенатор объяснила, зачем Зеленский начал говорить о новой фазе конфликта
Сенатор объяснила, зачем Зеленский начал говорить о новой фазе конфликта - РИА Новости, 01.12.2023
Сенатор объяснила, зачем Зеленский начал говорить о новой фазе конфликта
Заявления Владимира Зеленского о новой фазе конфликта с Россией связаны только с необходимостью что-то говорить собственному народу, сказала РИА Новости сенатор РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:24
2023-12-01T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
севастополь
владимир зеленский
екатерина алтабаева
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о новой фазе конфликта с Россией связаны только с необходимостью что-то говорить собственному народу, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Началась новая фаза конфликта с Россией, ранее заявил Зеленский в интервью Associated Press. По его словам, ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск. "Зеленский, как совершенно несамостоятельный человек, который действует только по указке из-за океана, находится в состоянии, когда любое его действие только ухудшает ситуацию. Тем не менее, что-то народу нужно говорить. Сначала он говорил о новом контрнаступлении, насколько я понимаю, сейчас он говорит о выстраивании новых укреплений и линии обороны. Очевидно, что все эти слова о новых стадиях - пустословие, связанное с одной целью - что-то надо сказать людям", - сказала Алтабаева. Сенатор сказала, что удивлена тем, как руководитель государства не чувствует никакой ответственности за свои действия. "Это конечно просто страшный случай - безнравственный, беспринципный человек руководит соседним с нами государством с родственным народом. Это конечно трагедия", - сказала она.
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913088845.html
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в мире, россия, севастополь, владимир зеленский, екатерина алтабаева, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Севастополь, Владимир Зеленский, Екатерина Алтабаева, Украина
Сенатор объяснила, зачем Зеленский начал говорить о новой фазе конфликта

Алтабаева: слова Зеленского связаны с необходимостью говорить народу хоть что-то

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о новой фазе конфликта с Россией связаны только с необходимостью что-то говорить собственному народу, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Началась новая фаза конфликта с Россией, ранее заявил Зеленский в интервью Associated Press. По его словам, ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск.
«
"Зеленский, как совершенно несамостоятельный человек, который действует только по указке из-за океана, находится в состоянии, когда любое его действие только ухудшает ситуацию. Тем не менее, что-то народу нужно говорить. Сначала он говорил о новом контрнаступлении, насколько я понимаю, сейчас он говорит о выстраивании новых укреплений и линии обороны. Очевидно, что все эти слова о новых стадиях - пустословие, связанное с одной целью - что-то надо сказать людям", - сказала Алтабаева.
Сенатор сказала, что удивлена тем, как руководитель государства не чувствует никакой ответственности за свои действия.
"Это конечно просто страшный случай - безнравственный, беспринципный человек руководит соседним с нами государством с родственным народом. Это конечно трагедия", - сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСевастопольВладимир ЗеленскийЕкатерина АлтабаеваУкраина
 
 
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