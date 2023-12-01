https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913127018.html

Сенатор объяснила, зачем Зеленский начал говорить о новой фазе конфликта

Сенатор объяснила, зачем Зеленский начал говорить о новой фазе конфликта - РИА Новости, 01.12.2023

Сенатор объяснила, зачем Зеленский начал говорить о новой фазе конфликта

Заявления Владимира Зеленского о новой фазе конфликта с Россией связаны только с необходимостью что-то говорить собственному народу, сказала РИА Новости сенатор РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:24

2023-12-01T12:24

2023-12-01T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о новой фазе конфликта с Россией связаны только с необходимостью что-то говорить собственному народу, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Началась новая фаза конфликта с Россией, ранее заявил Зеленский в интервью Associated Press. По его словам, ожидается, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск. "Зеленский, как совершенно несамостоятельный человек, который действует только по указке из-за океана, находится в состоянии, когда любое его действие только ухудшает ситуацию. Тем не менее, что-то народу нужно говорить. Сначала он говорил о новом контрнаступлении, насколько я понимаю, сейчас он говорит о выстраивании новых укреплений и линии обороны. Очевидно, что все эти слова о новых стадиях - пустословие, связанное с одной целью - что-то надо сказать людям", - сказала Алтабаева. Сенатор сказала, что удивлена тем, как руководитель государства не чувствует никакой ответственности за свои действия. "Это конечно просто страшный случай - безнравственный, беспринципный человек руководит соседним с нами государством с родственным народом. Это конечно трагедия", - сказала она.

https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913088845.html

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в мире, россия, севастополь, владимир зеленский, екатерина алтабаева, украина