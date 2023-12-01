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ФАС предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца - РИА Новости, 01.12.2023
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09:06 01.12.2023 (обновлено: 15:44 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/yaytsa-1913073726.html
ФАС предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца
ФАС предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца - РИА Новости, 01.12.2023
ФАС предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца
Российским ретейлерам предложили временно ограничить наценку на куриные яйца, сообщила Федеральная антимонопольная служба. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:06
2023-12-01T15:44
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российским ретейлерам предложили временно ограничить наценку на куриные яйца, сообщила Федеральная антимонопольная служба."ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки на социально значимые продовольственные товары. Служба предложила ретейлерам в числе прочего рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более пяти процентов в текущей ситуации как временную меру", — заявили в ведомстве.Соответствующее письмо служба направила в Союз независимых сетей России (СНСР) и торговые сети, входящие Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).По мнению антимонопольного ведомства, такое решение торговых сетей может "повысить ценовую доступность социально значимого продукта для граждан". Теперь служба ожидает от торговых сетей ответа на это предложение. В пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", рассказали РИА Новости, что принимают меры для сдерживания роста цен, прорабатывают каждый случай повышения стоимости со стороны поставщиков и вместе с ними ищут возможности избежать резких скачков, "в том числе с помощью демпфирования роста закупочных цен за счет оптимизации собственных затрат". По словам компании, с июля в крупнейших торговых сетях средняя наценка на яйца была отрицательной.ФАС уже обсуждала с торговыми сетями вопрос стоимости куриных яиц, отметив, что эта тема находится в зоне особого контроля службы. Ведомство сообщало, что ищет разные подходы, которые позволили бы выяснить причины изменения цен и стабилизировать их.
https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html
https://ria.ru/20231116/fas-1909898467.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца

ФАС предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца уровнем 5%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике
Яйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца на участке сортировки и упаковки на птицефабрике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российским ретейлерам предложили временно ограничить наценку на куриные яйца, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
"ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки на социально значимые продовольственные товары. Служба предложила ретейлерам в числе прочего рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более пяти процентов в текущей ситуации как временную меру", — заявили в ведомстве.
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Соответствующее письмо служба направила в Союз независимых сетей России (СНСР) и торговые сети, входящие Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
По мнению антимонопольного ведомства, такое решение торговых сетей может "повысить ценовую доступность социально значимого продукта для граждан".
Теперь служба ожидает от торговых сетей ответа на это предложение.
В пресс-службе X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", рассказали РИА Новости, что принимают меры для сдерживания роста цен, прорабатывают каждый случай повышения стоимости со стороны поставщиков и вместе с ними ищут возможности избежать резких скачков, "в том числе с помощью демпфирования роста закупочных цен за счет оптимизации собственных затрат". По словам компании, с июля в крупнейших торговых сетях средняя наценка на яйца была отрицательной.
ФАС уже обсуждала с торговыми сетями вопрос стоимости куриных яиц, отметив, что эта тема находится в зоне особого контроля службы. Ведомство сообщало, что ищет разные подходы, которые позволили бы выяснить причины изменения цен и стабилизировать их.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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