https://ria.ru/20231201/wildberries-1913103277.html

Полиция проверила документы сотрудников склада Wildberries в Алексино

Полиция проверила документы сотрудников склада Wildberries в Алексино - РИА Новости, 01.12.2023

Полиция проверила документы сотрудников склада Wildberries в Алексино

Правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников на складе Wildberries в Тульской области,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:03

2023-12-01T11:03

2023-12-01T11:03

wildberries

тульская область

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников на складе Wildberries в Тульской области, рассказали в пресс-службе компании. "На складе Wildberries в Алексино прошла плановая проверка документов в рамках воинского призыва на срочную службу", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что это несущественно повлияло на работу склада, сейчас все работает в стандартном режиме. "Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам", - добавили в компании.

https://ria.ru/20230624/abiturienty-1880200385.html

тульская область

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wildberries, тульская область