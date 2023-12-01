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Полиция проверила документы сотрудников склада Wildberries в Алексино - РИА Новости, 01.12.2023
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11:03 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/wildberries-1913103277.html
Полиция проверила документы сотрудников склада Wildberries в Алексино
Полиция проверила документы сотрудников склада Wildberries в Алексино - РИА Новости, 01.12.2023
Полиция проверила документы сотрудников склада Wildberries в Алексино
Правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников на складе Wildberries в Тульской области,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:03
2023-12-01T11:03
wildberries
тульская область
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников на складе Wildberries в Тульской области, рассказали в пресс-службе компании. "На складе Wildberries в Алексино прошла плановая проверка документов в рамках воинского призыва на срочную службу", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что это несущественно повлияло на работу склада, сейчас все работает в стандартном режиме. "Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам", - добавили в компании.
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wildberries, тульская область
Wildberries, Тульская область
Полиция проверила документы сотрудников склада Wildberries в Алексино

Склад Wildberries в Алексино проверили на присутствие срочников среди работников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Правоохранители провели плановую проверку документов в рамках воинского призыва на срочную службу среди сотрудников на складе Wildberries в Тульской области, рассказали в пресс-службе компании.
«
"На складе Wildberries в Алексино прошла плановая проверка документов в рамках воинского призыва на срочную службу", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что это несущественно повлияло на работу склада, сейчас все работает в стандартном режиме. "Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам", - добавили в компании.
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WildberriesТульская область
 
 
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