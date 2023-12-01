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Украинские власти сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские власти сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 01.12.2023

Украинские власти сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Новые взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном украинским военным Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:30

2023-12-01T19:30

2023-12-01T19:31

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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геническ

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в пятницу в подконтрольном украинским военным Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко. Ранее в пятницу Мрочко уже сообщал о взрывах в городе, однако о последствиях не поступало сведений. "Взрывы слышны в прибрежных районах (города - ред.)", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

херсон

херсонская область

геническ

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