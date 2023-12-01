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В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/vzryvy-1913084535.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 01.12.2023
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в ночь на пятницу в городе Кривой Рог Днепропетровской области, расположенной в юго-восточной части Украины, заявил глава военной... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:04
2023-12-01T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
александр вилкул
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в городе Кривой Рог Днепропетровской области, расположенной в юго-восточной части Украины, заявил глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram-канале. Согласно опубликованному сообщению Вилкула, Кривой Рог подвергся ночным "ударам БПЛА". При этом он не уточнил степень повреждений. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231129/vzryvy-1912777727.html
кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Александр Вилкул
В Кривом Роге прогремели взрывы

Глава Днепропетровской ОВА Вилкул: Кривой Рог подвергся ударам БПЛА

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в городе Кривой Рог Днепропетровской области, расположенной в юго-восточной части Украины, заявил глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram-канале.
Согласно опубликованному сообщению Вилкула, Кривой Рог подвергся ночным "ударам БПЛА".
При этом он не уточнил степень повреждений.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьАлександр Вилкул
 
 
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