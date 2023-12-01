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Гости стенда Смоленской области на ВДНХ могут выиграть турпутевки в регион - РИА Новости, 01.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
17:45 01.12.2023 (обновлено: 18:14 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/vystavka-1913241697.html
Гости стенда Смоленской области на ВДНХ могут выиграть турпутевки в регион
Гости стенда Смоленской области на ВДНХ могут выиграть турпутевки в регион - РИА Новости, 01.12.2023
Гости стенда Смоленской области на ВДНХ могут выиграть турпутевки в регион
Посетители стенда Смоленской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве могут выиграть турпутевки в регион и увидеть главные достопримечательности –... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:45
2023-12-01T18:14
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
василий анохин
смоленская область
россия
смоленск
юрий гагарин (космонавт)
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СМОЛЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Посетители стенда Смоленской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве могут выиграть турпутевки в регион и увидеть главные достопримечательности – от нацпарка "Смоленское Поозерье" до старинных усадеб Глинки и Грибоедовых. Замруководителя представительства правительства Смоленской области в Москве Мурад Расулов рассказал РИА Новости, что на данный момент разыграны три путевки, включающие в себя путешествие с проживанием. Обладателями туров стали люди разных возрастов из Башкирии, Москвы и Подмосковья. "Путевки разыгрывались в рамках викторины, вопросы которой касались тематики стенда. Кроме путевок разыгрывались сувениры, скидки на проживание в отелях Смоленской области. Викторина собрала большую аудиторию, и мы планируем обязательно проводить еще подобные мероприятия, в том числе в рамках празднования Дня региона 26 декабря", - рассказал Расулов. По словам заместителя министра культуры и туризма Смоленской области Дмитрия Василенко, путевки не одинаковые, включают в себя разные локации. Например, национальный парк "Смоленское Поозерье", территория которого представляет собой 35 ледниковых озер. "В парке есть множество троп, доступных, в том числе, и для туристов с ограниченными возможностями. Если говорить об активностях, то программа достаточно широка. Из самых интересных я бы назвал этнодеревню Старград, где можно, например, почувствовать себя викингом, пройтись на ладье под парусом и на веслах", - рассказал собеседник. Также у гостей нацпарка есть возможность покормить зубров. "Ну и, конечно же, история нацпарка не может идти врозь с главным населенным пунктом – поселком Пржевальское, названным в честь знаменитого земляка-путешественника Николая Пржевальского. В его честь названа порода лошадей, и в нацпарке можно таких лошадей увидеть", - подчеркнул Василенко. Турпутевки в Смоленскую область предполагают знакомство и с главными историко-культурными достопримечательностями региона. В их числе ряд старинных усадеб, в частности, Глинки, Грибоедовых, уникальная трехшатровая церковь XVII века в городе Вязьма, исторический центр Смоленска. Мурад Расулов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что познакомиться со Смоленской областью заочно – тоже очень интересно. Это можно сделать на стенде региона. По его словам, архитектурное решение экспозиции выполнено в виде Смоленской крепостной стены и предполагает прохождение маршрута всей экспозиции от входа к выходу. Концепция создавалась рабочей группой, в которую вошли представители ряда министерств Смоленской области, при непосредственном участии главы региона Василия Анохина, сообщил Расулов. "Смоленская крепостная стена, с одной стороны, обозначает один из ключевых объектов культурно-исторического наследия нашего региона. С другой стороны, подчеркивает роль региона в истории страны. Смоленск – это щит России, это западные ворота России, западный форпост России. Мы всегда стояли на страже западных рубежей", - подчеркнул собеседник. В отдельных секциях-башнях экспозиции размещены активности, участвуя в которых гости могут соприкоснуться с особенностями региона - пройти путь от его прошлого к будущему. Например, провести раскопки в импровизированном Гнездовском кургане, освоить льняную прялку, полететь в виртуальный полёт с Юрием Гагариным, покататься на качелях над ледниковыми озёрами в vr-очках, пострелять в лазертаг-тире. Расулов рассказал, что у детей наибольшей популярностью пользуется интерактивная зона археологических раскопок, а у людей пожилого возраста – секция, посвященная льноводству. "Но хочу отметить, что совершенно любую аудиторию привлекает зона лазертаг-тира", - сказал собеседник.
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выставка-форум "россия", василий анохин, смоленская область, россия, смоленск, юрий гагарин (космонавт)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Василий Анохин, Смоленская область, Россия, Смоленск, Юрий Гагарин (космонавт)
Гости стенда Смоленской области на ВДНХ могут выиграть турпутевки в регион

Гости стенда Смоленской области на ВДНХ могут выиграть турпутевки в регион

© Фото : Правительство Смоленской областиСтенд Смоленской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Стенд Смоленской области на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Правительство Смоленской области
Стенд Смоленской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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СМОЛЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Посетители стенда Смоленской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве могут выиграть турпутевки в регион и увидеть главные достопримечательности – от нацпарка "Смоленское Поозерье" до старинных усадеб Глинки и Грибоедовых.
Замруководителя представительства правительства Смоленской области в Москве Мурад Расулов рассказал РИА Новости, что на данный момент разыграны три путевки, включающие в себя путешествие с проживанием. Обладателями туров стали люди разных возрастов из Башкирии, Москвы и Подмосковья.
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"Путевки разыгрывались в рамках викторины, вопросы которой касались тематики стенда. Кроме путевок разыгрывались сувениры, скидки на проживание в отелях Смоленской области. Викторина собрала большую аудиторию, и мы планируем обязательно проводить еще подобные мероприятия, в том числе в рамках празднования Дня региона 26 декабря", - рассказал Расулов.
По словам заместителя министра культуры и туризма Смоленской области Дмитрия Василенко, путевки не одинаковые, включают в себя разные локации.
Например, национальный парк "Смоленское Поозерье", территория которого представляет собой 35 ледниковых озер.
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"В парке есть множество троп, доступных, в том числе, и для туристов с ограниченными возможностями. Если говорить об активностях, то программа достаточно широка. Из самых интересных я бы назвал этнодеревню Старград, где можно, например, почувствовать себя викингом, пройтись на ладье под парусом и на веслах", - рассказал собеседник.
Также у гостей нацпарка есть возможность покормить зубров.
"Ну и, конечно же, история нацпарка не может идти врозь с главным населенным пунктом – поселком Пржевальское, названным в честь знаменитого земляка-путешественника Николая Пржевальского. В его честь названа порода лошадей, и в нацпарке можно таких лошадей увидеть", - подчеркнул Василенко.
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Турпутевки в Смоленскую область предполагают знакомство и с главными историко-культурными достопримечательностями региона. В их числе ряд старинных усадеб, в частности, Глинки, Грибоедовых, уникальная трехшатровая церковь XVII века в городе Вязьма, исторический центр Смоленска.
Мурад Расулов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что познакомиться со Смоленской областью заочно – тоже очень интересно. Это можно сделать на стенде региона. По его словам, архитектурное решение экспозиции выполнено в виде Смоленской крепостной стены и предполагает прохождение маршрута всей экспозиции от входа к выходу. Концепция создавалась рабочей группой, в которую вошли представители ряда министерств Смоленской области, при непосредственном участии главы региона Василия Анохина, сообщил Расулов.
"Смоленская крепостная стена, с одной стороны, обозначает один из ключевых объектов культурно-исторического наследия нашего региона. С другой стороны, подчеркивает роль региона в истории страны. Смоленск – это щит России, это западные ворота России, западный форпост России. Мы всегда стояли на страже западных рубежей", - подчеркнул собеседник.
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В отдельных секциях-башнях экспозиции размещены активности, участвуя в которых гости могут соприкоснуться с особенностями региона - пройти путь от его прошлого к будущему. Например, провести раскопки в импровизированном Гнездовском кургане, освоить льняную прялку, полететь в виртуальный полёт с Юрием Гагариным, покататься на качелях над ледниковыми озёрами в vr-очках, пострелять в лазертаг-тире.
Расулов рассказал, что у детей наибольшей популярностью пользуется интерактивная зона археологических раскопок, а у людей пожилого возраста – секция, посвященная льноводству. "Но хочу отметить, что совершенно любую аудиторию привлекает зона лазертаг-тира", - сказал собеседник.
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Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Василий АнохинСмоленская областьРоссияСмоленскЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
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