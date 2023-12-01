https://ria.ru/20231201/vybory-1913258339.html

Такер Карлсон раскрыл, за кого проголосует на президентских выборах

Такер Карлсон раскрыл, за кого проголосует на президентских выборах - РИА Новости, 01.12.2023

Такер Карлсон раскрыл, за кого проголосует на президентских выборах

Скандально известный американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что намерен поддержать кандидатуру экс-президента США... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:04

2023-12-01T19:04

2023-12-01T19:04

в мире

сша

такер карлсон

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Скандально известный американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что намерен поддержать кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году новых выборах главы государства, а в случае признания вины политика во вменяемых ему преступлениях репортер намерен возглавить протесты в его поддержку. "Я голосую за Трампа, а если его осудят, то я отправлю ему максимальные пожертвования и возглавлю протесты (в его поддержку). Так я вижу ситуацию", - сказал Карлсон в новом эпизоде авторского подкаста актрисы и режиссера Розанны Барр. Он добавил, что не рассуждал бы в подобном ключе, если бы Трамп "совершил настоящее преступление". "Однако он этого не делал", - настоял Карлсон. По словам журналиста, его симпатии на стороне Трампа были сильны еще летом 2022 года, когда силовики проводили обыски в поместье экс-президента в Мар-а-Лаго во Флориде. Как отметил Карлсон, такое положение вещей "нельзя терпеть", а использование полномочий американского минюста для оказания давления на одного из кандидатов в президентской гонке "попросту недопустимо". "Я во многом согласен с Трампом, но даже если бы я во многом не соглашался с ним, я все равно оставался бы его сторонником, потому что такого нельзя допускать", - подчеркнул репортер. Сам Трамп ранее не скрывал своих симпатий в отношении Карлсона и даже публично допускал, что может рассмотреть кандидатуру журналиста на позицию своего вице-президента на президентских выборах в 2024 году.

https://ria.ru/20231105/opros-1907642499.html

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в мире, сша, такер карлсон