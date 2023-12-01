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Додон призвал провести досрочные президентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 01.12.2023
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12:16 01.12.2023 (обновлено: 12:47 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/vybory-1913125076.html
Додон призвал провести досрочные президентские выборы в Молдавии
Додон призвал провести досрочные президентские выборы в Молдавии - РИА Новости, 01.12.2023
Додон призвал провести досрочные президентские выборы в Молдавии
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает, что нынешняя власть нелегитимна, поэтому нужно добиться досрочных... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:16
2023-12-01T12:47
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает, что нынешняя власть нелегитимна, поэтому нужно добиться досрочных президентских и парламентских выборов. Ранее Додон заявил, что социалисты опротестуют в Конституционном суде изменения в избирательный кодекс, которые касаются проведения президентских выборов, поскольку мандат главы республики незаконно продлевается на несколько месяцев. Прежде документ предусматривал, что выборы должны состояться минимум за 30 дней до завершения мандата предыдущего президента, чтобы новый глава государства успел вступить в должность. Новые правила гласят, что голосование будет проходить в течение 60 дней после завершения мандата действующего главы государства. Новый кодекс был одобрен президентом Майей Санду. "От этой власти нужно избавиться… Мы должны добиться досрочных парламентских и президентских выборов. Думаю, что это реально, если мы все объединимся для этой цели", – заявил Додон на брифинге. Он назвал нынешнюю власть "антинародной и уже нелегитимной". По словам экс-президента, 70% избирателей на ноябрьских местных выборах проголосовали против Санду и правящей партии "Действие и солидарность". "У них (властей - ред.) нет права решать от имени народа. У них нет права сейчас быть президентом и большинством в парламенте. Нет легитимности. Кстати, в 2021 году именно этим Майя Санду обосновала и добилась досрочных парламентских выборов", - подчеркнул лидер социалистов. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. В Молдавии оппозиция периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
https://ria.ru/20231125/dodon-1911876275.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон
Додон призвал провести досрочные президентские выборы в Молдавии

Додон: нужно добиться досрочных президентских и парламентских выборов в Молдавии

© Sputnik / Rodion ProcaИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Sputnik / Rodion Proca
Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон считает, что нынешняя власть нелегитимна, поэтому нужно добиться досрочных президентских и парламентских выборов.
Ранее Додон заявил, что социалисты опротестуют в Конституционном суде изменения в избирательный кодекс, которые касаются проведения президентских выборов, поскольку мандат главы республики незаконно продлевается на несколько месяцев. Прежде документ предусматривал, что выборы должны состояться минимум за 30 дней до завершения мандата предыдущего президента, чтобы новый глава государства успел вступить в должность. Новые правила гласят, что голосование будет проходить в течение 60 дней после завершения мандата действующего главы государства. Новый кодекс был одобрен президентом Майей Санду.
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"От этой власти нужно избавиться… Мы должны добиться досрочных парламентских и президентских выборов. Думаю, что это реально, если мы все объединимся для этой цели", – заявил Додон на брифинге.
Он назвал нынешнюю власть "антинародной и уже нелегитимной". По словам экс-президента, 70% избирателей на ноябрьских местных выборах проголосовали против Санду и правящей партии "Действие и солидарность". "У них (властей - ред.) нет права решать от имени народа. У них нет права сейчас быть президентом и большинством в парламенте. Нет легитимности. Кстати, в 2021 году именно этим Майя Санду обосновала и добилась досрочных парламентских выборов", - подчеркнул лидер социалистов.
Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года.
В Молдавии оппозиция периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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