https://ria.ru/20231201/vuchich-1913193045.html
Вучич назвал Белоруссию дружественной страной
Вучич назвал Белоруссию дружественной страной - РИА Новости, 01.12.2023
Вучич назвал Белоруссию дружественной страной
Президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко и назвал Белоруссию... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:05
2023-12-01T15:05
2023-12-01T15:05
в мире
сербия
белоруссия
александр вучич
александр лукашенко
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БЕЛГРАД, 1 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной, предложив найти время для двусторонней встречи. Лукашенко в конце ноября призвал разобраться в политике, которую власти Сербия проводят в отношении республики, хотят ли они "вилять хвостом и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси" или сотрудничать. В то же время Минск направил нового посла в Белград, им стал бывший начальник главного информационно-аналитического управления МИД Сергей Малиновский. "Конечно, я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, которые критикуют все, не знают, какие санкции вы вводили и какие не вводили. Наши две страны – дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы (17 декабря - ред.) и в течение следующего года найдем время для наших встреч", - заявил Вучич сербским журналистам в пятницу. Всемирный климатический саммит, который является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), ранее открылся в Дубае.
https://ria.ru/20230422/vooruzheniya-1867059159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белоруссия, александр вучич, александр лукашенко
В мире, Сербия, Белоруссия, Александр Вучич, Александр Лукашенко
Вучич назвал Белоруссию дружественной страной
Вучич рассказал о встрече с Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной
БЕЛГРАД, 1 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной, предложив найти время для двусторонней встречи.
Лукашенко в конце ноября призвал разобраться в политике, которую власти Сербия проводят в отношении республики, хотят ли они "вилять хвостом и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси" или сотрудничать. В то же время Минск
направил нового посла в Белград
, им стал бывший начальник главного информационно-аналитического управления МИД Сергей Малиновский.
"Конечно, я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, которые критикуют все, не знают, какие санкции вы вводили и какие не вводили. Наши две страны – дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы (17 декабря - ред.) и в течение следующего года найдем время для наших встреч", - заявил Вучич сербским журналистам в пятницу.
Всемирный климатический саммит, который является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата (COP28), ранее открылся в Дубае.
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