https://ria.ru/20231201/vuchich-1913193045.html

Вучич назвал Белоруссию дружественной страной

Вучич назвал Белоруссию дружественной страной - РИА Новости, 01.12.2023

Вучич назвал Белоруссию дружественной страной

Президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко и назвал Белоруссию... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:05

2023-12-01T15:05

2023-12-01T15:05

в мире

сербия

белоруссия

александр вучич

александр лукашенко

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БЕЛГРАД, 1 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на полях Всемирного климатического саммита в Дубае побеседовал с белорусским лидером Александром Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной, предложив найти время для двусторонней встречи. Лукашенко в конце ноября призвал разобраться в политике, которую власти Сербия проводят в отношении республики, хотят ли они "вилять хвостом и поддерживать европейские и американские санкции против Беларуси" или сотрудничать. В то же время Минск направил нового посла в Белград, им стал бывший начальник главного информационно-аналитического управления МИД Сергей Малиновский. "Конечно, я разговаривал с Лукашенко. Люди в Сербии, которые критикуют все, не знают, какие санкции вы вводили и какие не вводили. Наши две страны – дружественные, и я сказал, когда пройдут выборы (17 декабря - ред.) и в течение следующего года найдем время для наших встреч", - заявил Вучич сербским журналистам в пятницу. Всемирный климатический саммит, который является основным мероприятием 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), ранее открылся в Дубае.

https://ria.ru/20230422/vooruzheniya-1867059159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, белоруссия, александр вучич, александр лукашенко