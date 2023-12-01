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МИД Армении оценил возможность встречи Еревана и Баку на высоком уровне - РИА Новости, 01.12.2023
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17:40 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/vstrecha-1913240450.html
МИД Армении оценил возможность встречи Еревана и Баку на высоком уровне
МИД Армении оценил возможность встречи Еревана и Баку на высоком уровне - РИА Новости, 01.12.2023
МИД Армении оценил возможность встречи Еревана и Баку на высоком уровне
Встречи между представителями Армении и Азербайджана на выcоком уровне могли бы привести к прогрессу в двусторонних обсуждениях, заявил глава армянского МИД... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:40
2023-12-01T17:40
в мире
азербайджан
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. Встречи между представителями Армении и Азербайджана на выcоком уровне могли бы привести к прогрессу в двусторонних обсуждениях, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Кауман. "Во время встречи министр Мирзоян отметил, что, как известно, Азербайджан отказался участвовать в последних встречах на высоком уровне, которые позволили бы зафиксировать некоторый прогресс по итогам обсуждений", - сообщили в пресс-службе армянского МИД. Мирзоян заявил также, что международное сообщество сталкивается с реальностью, когда все армянское население Нагорного Карабаха было вынуждено покинуть свою родину. "В контексте шагов, направленных на обеспечение стабильности на Южном Кавказе, Мирзоян рассказал Кауман о процессе нормализации отношений с Азербайджаном и основными принципами пакета предложений Армении по проекту соглашения об урегулировании отношений", - отмечается в сообщении. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
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в мире, азербайджан, армения, ереван
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван
МИД Армении оценил возможность встречи Еревана и Баку на высоком уровне

Мирзоян: встречи Еревана и Баку на высоком уровне могли бы привести к прогрессу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Армении
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. Встречи между представителями Армении и Азербайджана на выcоком уровне могли бы привести к прогрессу в двусторонних обсуждениях, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Кауман.
"Во время встречи министр Мирзоян отметил, что, как известно, Азербайджан отказался участвовать в последних встречах на высоком уровне, которые позволили бы зафиксировать некоторый прогресс по итогам обсуждений", - сообщили в пресс-службе армянского МИД.
Мирзоян заявил также, что международное сообщество сталкивается с реальностью, когда все армянское население Нагорного Карабаха было вынуждено покинуть свою родину. "В контексте шагов, направленных на обеспечение стабильности на Южном Кавказе, Мирзоян рассказал Кауман о процессе нормализации отношений с Азербайджаном и основными принципами пакета предложений Армении по проекту соглашения об урегулировании отношений", - отмечается в сообщении.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявлял Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Баку и Ереван договорились интенсифицировать встречи по делимитации границы
30 ноября, 14:11
 
В миреАзербайджанАрменияЕреван
 
 
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