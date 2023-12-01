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В Народном фронте рассказали о наплыве звонков с вопросами Путину
В Народном фронте рассказали о наплыве звонков с вопросами Путину - РИА Новости, 01.12.2023
В Народном фронте рассказали о наплыве звонков с вопросами Путину
Штаб Народного фронта получил огромное количество звонков в первый день приема вопросов россиян президенту Владимиру Путину, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:52
2023-12-01T22:52
2023-12-01T23:22
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Штаб Народного фронта получил огромное количество звонков в первый день приема вопросов россиян президенту Владимиру Путину, сообщил РИА Новости руководитель исполнительного комитета организации Михаил Кузнецов.В пятницу, 1 декабря, в Народном фронте начался сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 14 декабря. "Мы приятно удивлены количеством звонков в наш штаб по обработке вопросов к прямой линии президента. В этом году прием обращений россиян начался не за неделю, как раньше, а за две, чтобы обработать больше звонков, но такого огромного наплыва мы не ожидали", — рассказал он. По словам Кузнецова, многие вопросы касаются сферы ЖКХ и решения проблем семей военнослужащих. "Много и частных вопросов — локальные проблемы граждан, с которыми они обращаются на линию, потому что доверяют решение проблемы только нашему президенту", — отметил глава исполкома. Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоится 14 декабря. В этом году эти мероприятия решили объединить. Задать вопросы можно несколькими способами:
https://ria.ru/20231201/putin-1913244232.html
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общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, одноклассники
Общество, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Одноклассники
В Народном фронте рассказали о наплыве звонков с вопросами Путину
В Народном фронте сообщили об огромном наплыве звонков с вопросами Путину
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Штаб Народного фронта получил огромное количество звонков в первый день приема вопросов россиян президенту Владимиру Путину, сообщил РИА Новости руководитель исполнительного комитета организации Михаил Кузнецов.
В пятницу, 1 декабря, в Народном фронте начался сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 14 декабря.
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"Мы приятно удивлены количеством звонков в наш штаб по обработке вопросов к прямой линии президента. В этом году прием обращений россиян начался не за неделю, как раньше, а за две, чтобы обработать больше звонков, но такого огромного наплыва мы не ожидали", — рассказал он.
По словам Кузнецова, многие вопросы касаются сферы ЖКХ и решения проблем семей военнослужащих.
«
"Много и частных вопросов — локальные проблемы граждан, с которыми они обращаются на линию, потому что доверяют решение проблемы только нашему президенту", — отметил глава исполкома.
Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоится 14 декабря. В этом году эти мероприятия решили объединить.
Задать вопросы можно несколькими способами:
- по бесплатному номеру 8-800-200-40-40;
- отправив бесплатное СМС на номер 0-40-40;
- через сайт moskva-putinu.ru;
- в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники";
- через мобильные приложения.
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