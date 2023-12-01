https://ria.ru/20231201/voprosy-1913281801.html

В Народном фронте рассказали о наплыве звонков с вопросами Путину

В Народном фронте рассказали о наплыве звонков с вопросами Путину - РИА Новости, 01.12.2023

В Народном фронте рассказали о наплыве звонков с вопросами Путину

Штаб Народного фронта получил огромное количество звонков в первый день приема вопросов россиян президенту Владимиру Путину, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T22:52

2023-12-01T22:52

2023-12-01T23:22

общество

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

одноклассники

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Штаб Народного фронта получил огромное количество звонков в первый день приема вопросов россиян президенту Владимиру Путину, сообщил РИА Новости руководитель исполнительного комитета организации Михаил Кузнецов.В пятницу, 1 декабря, в Народном фронте начался сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 14 декабря. "Мы приятно удивлены количеством звонков в наш штаб по обработке вопросов к прямой линии президента. В этом году прием обращений россиян начался не за неделю, как раньше, а за две, чтобы обработать больше звонков, но такого огромного наплыва мы не ожидали", — рассказал он. По словам Кузнецова, многие вопросы касаются сферы ЖКХ и решения проблем семей военнослужащих. "Много и частных вопросов — локальные проблемы граждан, с которыми они обращаются на линию, потому что доверяют решение проблемы только нашему президенту", — отметил глава исполкома. Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоится 14 декабря. В этом году эти мероприятия решили объединить. Задать вопросы можно несколькими способами:

https://ria.ru/20231201/putin-1913244232.html

https://ria.ru/20231130/putin-1912877371.html

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общество, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, одноклассники