https://ria.ru/20231201/vks-1913054049.html

ВКС начнут учить летчиков применению "умных бомб" в СВО, сообщил источник

ВКС начнут учить летчиков применению "умных бомб" в СВО, сообщил источник - РИА Новости, 01.12.2023

ВКС начнут учить летчиков применению "умных бомб" в СВО, сообщил источник

В Воздушно-космических силах начнется массовое обучение летчиков применению в зоне спецоперации на Украине авиабомб с универсальными модулями планирования и... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T03:36

2023-12-01T03:36

2023-12-01T03:50

специальная военная операция на украине

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украина

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Воздушно-космических силах начнется массовое обучение летчиков применению в зоне спецоперации на Украине авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), сообщил РИА Новости информированный источник.УМПК крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной. Сейчас в зоне СВО с фронтовых бомбардировщиков Су-34 применяются бомбы с УМПК калибра 250, 500 и 1500 килограммов."В один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения летчиков применению уже зарекомендовавших себя в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомб с УМПК. Это позволит увеличить число летчиков, умеющих использовать данные боеприпасы, и нарастить удары "умными авиабомбами" в зоне СВО по украинским военным объектам", — рассказал собеседник агентства.Источник отметил, что боевая апробация УМПК в зоне спецоперации показала высокую эффективность таких боеприпасов — при низкой стоимости они обеспечивают высокоточное поражение объектов украинских войск на линии боевого соприкосновения. Типовыми объектами для ударов с применением УМПК стали скопления живой силы противника, пункты дислокации, фортификационные сооружения, а также командные пункты.По информации Telegram-канала Fighterbomber, на Су-34 сейчас дорабатывают программное обеспечение, которое позволит наносить удары бомбами с УМПК со всех видов маневров.Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Экипаж самолета составляет два человека. Бомбардировщик может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тысяч тонн вооружения. В версии НВО Су-34 получил новые средства поражения. Также у самолета улучшили бортовое радиоэлектронное оборудование и усилили возможности разведки, наведения и целеуказания.

https://ria.ru/20231128/mini-bespilotniki-1912261637.html

https://ria.ru/20231130/patrulirovanie-1912793426.html

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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф