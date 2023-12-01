https://ria.ru/20231201/viski-1913060903.html

Производители рассказали, как российский виски заменяет импортный

Производители рассказали, как российский виски заменяет импортный - РИА Новости, 01.12.2023

Производители рассказали, как российский виски заменяет импортный

Российский виски из иностранных и местных дистиллятов уже уверенно обходит многие импортные аналоги — по крайней мере по качеству, следом увеличивается и его... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T06:17

2023-12-01T06:17

2023-12-01T13:10

экономика

россия

центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (цифрра)

армения

испания

вадим дробиз

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российский виски из иностранных и местных дистиллятов уже уверенно обходит многие импортные аналоги — по крайней мере по качеству, следом увеличивается и его популярность у потребителя: продажи растут взрывными темпами, а через три-пять лет вырастет и его доля на рынке, рассказали РИА Новости участники отрасли. Ранее агентство проанализировало статистику поставок виски в Россию в январе-сентябре 2023 и 2022 гоов и выяснило, что Армения уже вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в Россию, поднявшись с шестого на пятое место. На первом месте оказалась Латвия, на втором — Литва, третье и четвертое — у Великобритании и Франции. При этом есть значимые и неожиданные изменения в географии производства ввозимого виски: на полках уже можно увидеть нишевый японский, израильский и даже болгарский виски, рассказывали в Simple Group. Однако, как отмечают участники рынка, уход с рынка крупных западных игроков подстегнул не только смену поставщиков виски в страну, но и развитие отечественного производства. Так, в крупнейшей российской алкогольной компании Luding Group отмечают, что качество отечественного виски, правда, на основе импортных дистиллятов, уже превосходит во многом многие импортные аналоги. "Три года назад мы приняли стратегию развития, согласно которой взяли курс на локализацию портфеля во всех категориях. Совместно с партнерами мы реализуем данные планы. Так, крепкий алкоголь мы выпускаем на производственных мощностях Коломенского винно-коньячного завода. В частности, это виски Highland Cattle, William Watt, Royal Hunt, Eldermen, Dr. Lennon, Johnny Volmer, которые продаются в торговых точках по всей России и благодаря высокому качеству завоевывают потребительские симпатии", — рассказали РИА Новости в компании. В Simple Group добавляют, что с прошлого года многие локальные производители запустили свои бренды или расширили линейки российского виски. Компания Ladoga и вовсе сделала на российский продукт основную ставку: "Основной акцент в развитии портфеля виски мы делаем на российский бренд Fowler's — виски на 100% из российских дистиллятов. Сейчас бренд показывает взрывной рост продаж и завоевывает сердца потребителей", — рассказывает президент компании Вениамин Грабар. Директор же Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отмечает, что российский виски занимает сейчас около 50% рынка, причем 48% из них — произведенный из иностранных дистиллятов, и только 1-2% — отечественный виски полного цикла из местных спиртов. Однако, по его словам, уже через три=пять лет картина изменится кардинально. "У нас построено несколько крупных заводов по производству виски полного цикла. Технология предполагается следующая: перегнали спирт, сырье, и это сырье должно минимум три года отлежаться в бочках. <...> Поэтому где-то года через три-четыре у нас уже будет очень приличный объем виски из собственного сырья, на 100% произведенный в России", — считает эксперт.

https://ria.ru/20231126/viski-1911895083.html

https://ria.ru/20231129/titov-1912363087.html

россия

армения

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (цифрра), армения, испания, вадим дробиз