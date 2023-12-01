https://ria.ru/20231201/vich-1913178868.html
ВОЗ назвала регион, где наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ
ВОЗ назвала регион, где наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ - РИА Новости, 01.12.2023
ВОЗ назвала регион, где наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ
Европа является регионом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, и в то же время там доступны все... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:21
2023-12-01T14:21
2023-12-01T19:24
воз
в мире
европа
ханс клюге
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ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости. Европа является регионом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором наблюдается самая быстрая эпидемия ВИЧ в мире, и в то же время там доступны все инструменты для борьбы с этим заболеванием, говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге."По иронии судьбы в Европейском регионе ВОЗ наблюдается самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире. В Европейском регионе 50 процентов людей получают поздний диагноз — люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно, и нам не удается охватить их раньше. Эта тенденция не меняется уже десять лет. В ряде стран нашего региона показатели смертности неприемлемо высоки, в других передача ВИЧ была почти полностью остановлена", — сказано в документе.Клюге добавил, что благодаря достижениям медицины ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и все остальные, и люди, проходящие лечение, могут прожить долгую здоровую жизнь и не передавать вирус другим."Я призываю всех в наступающем году — от политиков до сектора здравоохранения и пенитенциарной системы — выступать за принятие мер и вовлекать руководство сообществ во все планы и программы по борьбе с ВИЧ, полностью финансировать устойчивое лидерство сообщества и поддерживать гражданское общество с помощью надежной политики", — подчеркивает представитель организации.Ранее Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) заявила, что СПИД может быть искоренен во всем мире к 2030 году, если будут выделены необходимые финансовые средства сообществам, борющимся с этим заболеванием в каждой стране.В настоящее время вакцины, способной уничтожить ВИЧ-инфекцию, не существует, однако можно предотвратить развитие из ВИЧ-инфекции СПИДа, если вовремя начать лечение.В октябре руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что экономический ущерб от ВИЧ-инфекции в России в 2022-м превысил 250 миллиардов рублей, вирус продолжает распространяться в стране.
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879091984.html
https://ria.ru/20231201/spid-1912928244.html
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воз, в мире, европа, ханс клюге
ВОЗ, В мире, Европа, Ханс Клюге
ВОЗ назвала регион, где наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ
ВОЗ: в Европейском регионе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире