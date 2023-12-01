https://ria.ru/20231201/veter-1913178071.html
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 01.12.2023
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Алтайском крае, сообщают в региональном гидрометцентре. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:19
2023-12-01T14:19
2023-12-01T14:19
алтайский край
рубцовск
сильный шторм на черноморском побережье россии
рубцовский район
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_451cc6ed4803e23b0fdf61965b86fefa.jpg
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Алтайском крае, сообщают в региональном гидрометцентре. "Штормовое предупреждение: в Алтайском крае днем 3 декабря и в сутки 4 декабря 2023 года ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, гололедные явления, 4 декабря местами метели, похолодание. На дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении.Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Бийском, Краснощековском, Петропавловском, Целинном, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Рубцовском районах и в Рубцовске. В конце ноября в Алтайском крае поднялся сильный ветер, он срывал крыши с домов, валил деревья. В итоге один человек погиб и 16 пострадали.
https://ria.ru/20231201/shtorm-1913106449.html
алтайский край
рубцовск
рубцовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_745c78f19218e18562659bc7ba0e3f54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, рубцовск, сильный шторм на черноморском побережье россии, рубцовский район, общество
Алтайский край, Рубцовск, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Рубцовский район, Общество
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за ветра