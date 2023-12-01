https://ria.ru/20231201/veter-1913178071.html

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 01.12.2023

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Алтайском крае, сообщают в региональном гидрометцентре. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:19

2023-12-01T14:19

2023-12-01T14:19

алтайский край

рубцовск

сильный шторм на черноморском побережье россии

рубцовский район

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_451cc6ed4803e23b0fdf61965b86fefa.jpg

БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Алтайском крае, сообщают в региональном гидрометцентре. "Штормовое предупреждение: в Алтайском крае днем 3 декабря и в сутки 4 декабря 2023 года ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, гололедные явления, 4 декабря местами метели, похолодание. На дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении.Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Бийском, Краснощековском, Петропавловском, Целинном, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Рубцовском районах и в Рубцовске. В конце ноября в Алтайском крае поднялся сильный ветер, он срывал крыши с домов, валил деревья. В итоге один человек погиб и 16 пострадали.

https://ria.ru/20231201/shtorm-1913106449.html

алтайский край

рубцовск

рубцовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алтайский край, рубцовск, сильный шторм на черноморском побережье россии, рубцовский район, общество