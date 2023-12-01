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В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 01.12.2023
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14:19 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/veter-1913178071.html
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 01.12.2023
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Алтайском крае, сообщают в региональном гидрометцентре. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:19
2023-12-01T14:19
алтайский край
рубцовск
сильный шторм на черноморском побережье россии
рубцовский район
общество
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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Алтайском крае, сообщают в региональном гидрометцентре. &quot;Штормовое предупреждение: в Алтайском крае днем 3 декабря и в сутки 4 декабря 2023 года ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, гололедные явления, 4 декабря местами метели, похолодание. На дорогах сильная гололедица&quot;, - говорится в сообщении.Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Бийском, Краснощековском, Петропавловском, Целинном, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Рубцовском районах и в Рубцовске. В конце ноября в Алтайском крае поднялся сильный ветер, он срывал крыши с домов, валил деревья. В итоге один человек погиб и 16 пострадали.
https://ria.ru/20231201/shtorm-1913106449.html
алтайский край
рубцовск
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алтайский край, рубцовск, сильный шторм на черноморском побережье россии, рубцовский район, общество
Алтайский край, Рубцовск, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Рубцовский район, Общество
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за ветра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Барнаул в Алтайском крае
Вид на город Барнаул в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Барнаул в Алтайском крае. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Алтайском крае, сообщают в региональном гидрометцентре.
«

"Штормовое предупреждение: в Алтайском крае днем 3 декабря и в сутки 4 декабря 2023 года ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25-30 метров в секунду, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, гололедные явления, 4 декабря местами метели, похолодание. На дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении.

Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Бийском, Краснощековском, Петропавловском, Целинном, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Рубцовском районах и в Рубцовске.
В конце ноября в Алтайском крае поднялся сильный ветер, он срывал крыши с домов, валил деревья. В итоге один человек погиб и 16 пострадали.
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Алтайский крайРубцовскСильный шторм на Черноморском побережье РоссииРубцовский районОбщество
 
 
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