Рейтинг@Mail.ru
На Украине назначили нового главу государственной службы спецсвязи - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 01.12.2023 (обновлено: 18:25 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913243396.html
На Украине назначили нового главу государственной службы спецсвязи
На Украине назначили нового главу государственной службы спецсвязи - РИА Новости, 01.12.2023
На Украине назначили нового главу государственной службы спецсвязи
Правительство Украины назначило Юрия Мироненко председателем государственной службы специальной связи и защиты информации, сообщает представитель правительства... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:51
2023-12-01T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Правительство Украины назначило Юрия Мироненко председателем государственной службы специальной связи и защиты информации, сообщает представитель правительства в парламенте страны Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что против уволенных председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя и его зама Виктора Жоры возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов). Позже украинское издание "Страна" сообщило, что Щиголь после избрания меры пресечения вышел из-под стражи, за него внесли залог в 25 миллионов гривен (более 693 тысяч долларов). "Назначено: Мироненко Юрия Николаевича председателем государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал Мельничук. По его словам, кабмин также назначил заместителем министра обороны Украины Виталия Половенко, а Александра Семиргу - первым заместителем председателя таможенной службы страны.Как позднее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, Мироненко "ранее был командиром ударной роты БПЛА на запорожском направлении".
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913103096.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_474c168da05f002a1800ae02828f18b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине назначили нового главу государственной службы спецсвязи

Юрий Мироненко возглавил государственную службу спецсвязи Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Правительство Украины назначило Юрия Мироненко председателем государственной службы специальной связи и защиты информации, сообщает представитель правительства в парламенте страны Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что против уволенных председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя и его зама Виктора Жоры возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов). Позже украинское издание "Страна" сообщило, что Щиголь после избрания меры пресечения вышел из-под стражи, за него внесли залог в 25 миллионов гривен (более 693 тысяч долларов).
"Назначено: Мироненко Юрия Николаевича председателем государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал Мельничук. По его словам, кабмин также назначил заместителем министра обороны Украины Виталия Половенко, а Александра Семиргу - первым заместителем председателя таможенной службы страны.
Как позднее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, Мироненко "ранее был командиром ударной роты БПЛА на запорожском направлении".
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Самый сильный удар. Польский генерал сообщил о катастрофе для ВСУ
Вчера, 11:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала