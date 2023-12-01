https://ria.ru/20231201/ukraina-1913243396.html

На Украине назначили нового главу государственной службы спецсвязи

На Украине назначили нового главу государственной службы спецсвязи - РИА Новости, 01.12.2023

На Украине назначили нового главу государственной службы спецсвязи

Правительство Украины назначило Юрия Мироненко председателем государственной службы специальной связи и защиты информации, сообщает представитель правительства... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:51

2023-12-01T17:51

2023-12-01T18:25

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Правительство Украины назначило Юрия Мироненко председателем государственной службы специальной связи и защиты информации, сообщает представитель правительства в парламенте страны Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что против уволенных председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя и его зама Виктора Жоры возбуждено уголовное дело по обвинению в присвоении бюджетных средств в размере 62 миллионов гривен (более 1,7 миллиона долларов). Позже украинское издание "Страна" сообщило, что Щиголь после избрания меры пресечения вышел из-под стражи, за него внесли залог в 25 миллионов гривен (более 693 тысяч долларов). "Назначено: Мироненко Юрия Николаевича председателем государственной службы специальной связи и защиты информации Украины", - написал Мельничук. По его словам, кабмин также назначил заместителем министра обороны Украины Виталия Половенко, а Александра Семиргу - первым заместителем председателя таможенной службы страны.Как позднее сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, Мироненко "ранее был командиром ударной роты БПЛА на запорожском направлении".

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913103096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр