https://ria.ru/20231201/ukraina-1913234759.html

СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины

СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины

Лидерам ЕС на предстоящем саммите 14-15 декабря будет "очень сложно" договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США)... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:20

2023-12-01T17:20

2023-12-01T17:20

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Лидерам ЕС на предстоящем саммите 14-15 декабря будет "очень сложно" договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. Решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также о выделении 50 миллиардов евро на финансирование Киева в течение четырех лет будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря. "На саммите лидеров ЕС... будет "очень сложно" договориться о предложении предоставить Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов) бюджетной помощи до 2027 года", - приводит агентство слова анонимного чиновника, который участвует в подготовке саммита. При этом источник заявил, что ЕС по-прежнему привержен поддержке Украины, и предположил, что даже если план по передаче 50 миллиардов евро провалится, все равно "можно ожидать некоторой помощи".

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире, ситуация в днр и лнр