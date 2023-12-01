https://ria.ru/20231201/ukraina-1913221256.html

Киев заявил о договоренности с Варшавой по открытию КПП для порожних фур

Киев заявил о договоренности с Варшавой по открытию КПП для порожних фур - РИА Новости, 01.12.2023

Киев заявил о договоренности с Варшавой по открытию КПП для порожних фур

Мининфраструктуры Украины заявило о договоренности с Польшей по открытию КПП для прохода пустых грузовых авто, "транспортный безвиз" не обсуждался. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:24

2023-12-01T16:24

2023-12-01T16:52

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мининфраструктуры Украины заявило о договоренности с Польшей по открытию КПП для прохода пустых грузовых авто, "транспортный безвиз" не обсуждался.Министерство инфраструктуры Украины сообщило о проведении встречи замглавы ведомства Сергея Деркача и государственного секретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, в ходе которой сторонам удалось достичь ряда договоренностей."Открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычив" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска. Создание в системе "еЧерга" (с украинского еОчередь - ред.) отдельных пропусков для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева"... Вопрос отмены или изменений в "транспортном безвизе" не обсуждался и не был на повестке дня", - говорится в публикации о результатах встречи на сайте украинского Мининфраструктуры.Как отмечают в министерстве, польские протестующие настаивают на функционировании КПП "Угринов - Долгобычив" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта с регистрацией в странах Евросоюза, что украинская сторона считает неприемлемым.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, варшава, украина