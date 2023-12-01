https://ria.ru/20231201/ukraina-1913221256.html
Киев заявил о договоренности с Варшавой по открытию КПП для порожних фур
Киев заявил о договоренности с Варшавой по открытию КПП для порожних фур - РИА Новости, 01.12.2023
Киев заявил о договоренности с Варшавой по открытию КПП для порожних фур
Мининфраструктуры Украины заявило о договоренности с Польшей по открытию КПП для прохода пустых грузовых авто, "транспортный безвиз" не обсуждался. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:24
2023-12-01T16:24
2023-12-01T16:52
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мининфраструктуры Украины заявило о договоренности с Польшей по открытию КПП для прохода пустых грузовых авто, "транспортный безвиз" не обсуждался.Министерство инфраструктуры Украины сообщило о проведении встречи замглавы ведомства Сергея Деркача и государственного секретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, в ходе которой сторонам удалось достичь ряда договоренностей."Открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычив" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска. Создание в системе "еЧерга" (с украинского еОчередь - ред.) отдельных пропусков для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева"... Вопрос отмены или изменений в "транспортном безвизе" не обсуждался и не был на повестке дня", - говорится в публикации о результатах встречи на сайте украинского Мининфраструктуры.Как отмечают в министерстве, польские протестующие настаивают на функционировании КПП "Угринов - Долгобычив" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта с регистрацией в странах Евросоюза, что украинская сторона считает неприемлемым.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html
https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html
https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, варшава, украина
В мире, Киев, Варшава, Украина
Киев заявил о договоренности с Варшавой по открытию КПП для порожних фур
Мининфраструктуры Украины договорилось с Польшей об открытии КПП для пустых фур
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Мининфраструктуры Украины заявило о договоренности
с Польшей по открытию КПП для прохода пустых грузовых авто, "транспортный безвиз" не обсуждался.
Министерство инфраструктуры Украины сообщило о проведении встречи замглавы ведомства Сергея Деркача
и государственного секретаря министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера, в ходе которой сторонам удалось достичь ряда договоренностей.
Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг
"Открытие пункта пропуска "Угринов - Долгобычив" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска. Создание в системе "еЧерга" (с украинского еОчередь - ред.) отдельных пропусков для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчева"... Вопрос отмены или изменений в "транспортном безвизе" не обсуждался и не был на повестке дня", - говорится в публикации о результатах встречи на сайте украинского Мининфраструктуры.
Как отмечают в министерстве, польские протестующие настаивают на функционировании КПП "Угринов - Долгобычив" и "Нижанковичи - Мальховице" только для транспорта с регистрацией в странах Евросоюза, что украинская сторона считает неприемлемым.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В Польше заговорили о начале "войны" с Украиной
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар