"Милые футболки". Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине
Конгрессвумен Грин: за отказ финансировать Украину можно лишиться спонсоров
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сторонники финансирования Киева в Конгрессе США используют любые рычаги давления для реализации этой цели, заявила член конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью Такеру Карлсону.
"Каждый раз, когда я встречаю их (членов республиканской партии - Прим.ред) в продуктовом магазине, они говорят: "Ой, пожалуйста, помоги Зеленскому! Он ведь все время носит эти милые зеленые футболки!" Да этот человек уже разучился носить костюм и галстук", — с иронией отметила она.
"Каждый раз, когда я встречаю их (членов республиканской партии - Прим.ред) в продуктовом магазине, они говорят: "Ой, пожалуйста, помоги Зеленскому! Он ведь все время носит эти милые зеленые футболки!" Да этот человек уже разучился носить костюм и галстук", — с иронией отметила она.
Грин добавила, что при этом тот, кто не желает финансировать Украину, автоматически становится врагом Вашингтона и лишается спонсоров.
"В Вашингтоне военно-промышленный комплекс и другие крупные отрасли имеют своих лоббистов, и они могут организовать для вас сбор средств буквально за одну ночь и найти для вас сотни тысяч долларов (на предвыборную кампанию — Прим. Ред.) как для члена конгресса. И вам не придется часами сидеть на телефоне, обзванивая спонсоров одного за другим", — отметила конгрессвумен, напомнив о необходимости переизбираться каждые два года.
По мнению Грин, сегодня правительство США заботится о своем "51-м штате" — Украине — больше, чем обо всех других, вместе взятых.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников. При этом он назвал Украину "еще одним приоритетом", добавив, что, "по мнению большинства членов конгресса", дополнительная помощь Киеву "важна". В то же время он указал, что для решения вопроса необходимо проработать изменение пограничной политики Штатов.
"В Вашингтоне военно-промышленный комплекс и другие крупные отрасли имеют своих лоббистов, и они могут организовать для вас сбор средств буквально за одну ночь и найти для вас сотни тысяч долларов (на предвыборную кампанию — Прим. Ред.) как для члена конгресса. И вам не придется часами сидеть на телефоне, обзванивая спонсоров одного за другим", — отметила конгрессвумен, напомнив о необходимости переизбираться каждые два года.
По мнению Грин, сегодня правительство США заботится о своем "51-м штате" — Украине — больше, чем обо всех других, вместе взятых.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников. При этом он назвал Украину "еще одним приоритетом", добавив, что, "по мнению большинства членов конгресса", дополнительная помощь Киеву "важна". В то же время он указал, что для решения вопроса необходимо проработать изменение пограничной политики Штатов.