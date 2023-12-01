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"Милые футболки". Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913212798.html
"Милые футболки". Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине
"Милые футболки". Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 01.12.2023
"Милые футболки". Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине
Каждый раз, когда я встречаю их (членов республиканской партии - Прим.ред) в продуктовом магазине, они говорят: "Ой, пожалуйста, помоги Зеленскому! Он ведь все... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:59
2023-12-01T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
марджори тейлор грин
киев
такер карлсон
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сторонники финансирования Киева в Конгрессе США используют любые рычаги давления для реализации этой цели, заявила член конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью Такеру Карлсону. "Каждый раз, когда я встречаю их (членов республиканской партии - Прим.ред) в продуктовом магазине, они говорят: "Ой, пожалуйста, помоги Зеленскому! Он ведь все время носит эти милые зеленые футболки!" Да этот человек уже разучился носить костюм и галстук", — с иронией отметила она. Грин добавила, что при этом тот, кто не желает финансировать Украину, автоматически становится врагом Вашингтона и лишается спонсоров."В Вашингтоне военно-промышленный комплекс и другие крупные отрасли имеют своих лоббистов, и они могут организовать для вас сбор средств буквально за одну ночь и найти для вас сотни тысяч долларов (на предвыборную кампанию — Прим. Ред.) как для члена конгресса. И вам не придется часами сидеть на телефоне, обзванивая спонсоров одного за другим", — отметила конгрессвумен, напомнив о необходимости переизбираться каждые два года. По мнению Грин, сегодня правительство США заботится о своем "51-м штате" — Украине — больше, чем обо всех других, вместе взятых. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников. При этом он назвал Украину "еще одним приоритетом", добавив, что, "по мнению большинства членов конгресса", дополнительная помощь Киеву "важна". В то же время он указал, что для решения вопроса необходимо проработать изменение пограничной политики Штатов.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913103096.html
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в мире, украина, сша, марджори тейлор грин, киев, такер карлсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Марджори Тейлор Грин, Киев, Такер Карлсон
"Милые футболки". Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине

Конгрессвумен Грин: за отказ финансировать Украину можно лишиться спонсоров

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сторонники финансирования Киева в Конгрессе США используют любые рычаги давления для реализации этой цели, заявила член конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью Такеру Карлсону.

"Каждый раз, когда я встречаю их (членов республиканской партии - Прим.ред) в продуктовом магазине, они говорят: "Ой, пожалуйста, помоги Зеленскому! Он ведь все время носит эти милые зеленые футболки!" Да этот человек уже разучился носить костюм и галстук", — с иронией отметила она.
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Грин добавила, что при этом тот, кто не желает финансировать Украину, автоматически становится врагом Вашингтона и лишается спонсоров.

"В Вашингтоне военно-промышленный комплекс и другие крупные отрасли имеют своих лоббистов, и они могут организовать для вас сбор средств буквально за одну ночь и найти для вас сотни тысяч долларов (на предвыборную кампанию — Прим. Ред.) как для члена конгресса. И вам не придется часами сидеть на телефоне, обзванивая спонсоров одного за другим", — отметила конгрессвумен, напомнив о необходимости переизбираться каждые два года.

По мнению Грин, сегодня правительство США заботится о своем "51-м штате" — Украине — больше, чем обо всех других, вместе взятых.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников. При этом он назвал Украину "еще одним приоритетом", добавив, что, "по мнению большинства членов конгресса", дополнительная помощь Киеву "важна". В то же время он указал, что для решения вопроса необходимо проработать изменение пограничной политики Штатов.
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