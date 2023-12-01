https://ria.ru/20231201/ukraina-1913212798.html

"Милые футболки". Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине

"Милые футболки". Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 01.12.2023

"Милые футболки". Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине

Каждый раз, когда я встречаю их (членов республиканской партии - Прим.ред) в продуктовом магазине, они говорят: "Ой, пожалуйста, помоги Зеленскому! Он ведь все... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:59

2023-12-01T15:59

2023-12-01T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

марджори тейлор грин

киев

такер карлсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876638248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e0a8541b00122cb8334f0f1ed252dbf.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сторонники финансирования Киева в Конгрессе США используют любые рычаги давления для реализации этой цели, заявила член конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью Такеру Карлсону. "Каждый раз, когда я встречаю их (членов республиканской партии - Прим.ред) в продуктовом магазине, они говорят: "Ой, пожалуйста, помоги Зеленскому! Он ведь все время носит эти милые зеленые футболки!" Да этот человек уже разучился носить костюм и галстук", — с иронией отметила она. Грин добавила, что при этом тот, кто не желает финансировать Украину, автоматически становится врагом Вашингтона и лишается спонсоров."В Вашингтоне военно-промышленный комплекс и другие крупные отрасли имеют своих лоббистов, и они могут организовать для вас сбор средств буквально за одну ночь и найти для вас сотни тысяч долларов (на предвыборную кампанию — Прим. Ред.) как для члена конгресса. И вам не придется часами сидеть на телефоне, обзванивая спонсоров одного за другим", — отметила конгрессвумен, напомнив о необходимости переизбираться каждые два года. По мнению Грин, сегодня правительство США заботится о своем "51-м штате" — Украине — больше, чем обо всех других, вместе взятых. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгресс США сможет одобрить выделение финансирования Израилю и Украине до праздников. При этом он назвал Украину "еще одним приоритетом", добавив, что, "по мнению большинства членов конгресса", дополнительная помощь Киеву "важна". В то же время он указал, что для решения вопроса необходимо проработать изменение пограничной политики Штатов.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913103096.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913173183.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, марджори тейлор грин, киев, такер карлсон