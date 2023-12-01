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В Германии заметили важную деталь в поведении Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 01.12.2023 (обновлено: 14:38 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913173183.html
В Германии заметили важную деталь в поведении Путина и Зеленского
В Германии заметили важную деталь в поведении Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.12.2023
В Германии заметили важную деталь в поведении Путина и Зеленского
В России и на Украине совершенно разные настроения, что видно по тому, как ведут себя их президенты, пишет немецкая газета Die Zeit. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:08
2023-12-01T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
владимир зеленский
украина
большая двадцатка
джо байден
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России и на Украине совершенно разные настроения, что видно по тому, как ведут себя их президенты, пишет немецкая газета Die Zeit."C одной стороны, раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у российского лидера есть все основания для этого: успехи российской армии на фронте и хорошая ситуация в экономике."Россия сейчас такая стабильная и сильная в том числе из-за действий самих западных государств. &lt;...&gt; Они слишком долго недооценивали Кремль. В марте 2022 года американский президент Джо Байден говорил, что российская экономика скоро сократится вдвое, рубль превратится в мусор, и у Москвы не останется денег на финансирование СВО. Тогда эти прогнозы, которые уже утратили свою актуальность, встречали с аплодисментами", — резюмировало издание. Путин 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20. В своей речи, помимо прочего, он отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.В Москве не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением. Как отмечал президент, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913103096.html
https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913141800.html
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в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, большая двадцатка, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Большая двадцатка, Джо Байден
В Германии заметили важную деталь в поведении Путина и Зеленского

Zeit: Зеленский раздражен, а Путин уверен в себе в условиях конфликта на Украине

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России и на Украине совершенно разные настроения, что видно по тому, как ведут себя их президенты, пишет немецкая газета Die Zeit.
"C одной стороны, раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20", — говорится в публикации.
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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В статье отмечается, что у российского лидера есть все основания для этого: успехи российской армии на фронте и хорошая ситуация в экономике.

"Россия сейчас такая стабильная и сильная в том числе из-за действий самих западных государств. <...> Они слишком долго недооценивали Кремль. В марте 2022 года американский президент Джо Байден говорил, что российская экономика скоро сократится вдвое, рубль превратится в мусор, и у Москвы не останется денег на финансирование СВО. Тогда эти прогнозы, которые уже утратили свою актуальность, встречали с аплодисментами", — резюмировало издание.
Путин 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20. В своей речи, помимо прочего, он отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.

В Москве не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением. Как отмечал президент, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаБольшая двадцаткаДжо Байден
 
 
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