https://ria.ru/20231201/ukraina-1913173183.html

В Германии заметили важную деталь в поведении Путина и Зеленского

В Германии заметили важную деталь в поведении Путина и Зеленского - РИА Новости, 01.12.2023

В Германии заметили важную деталь в поведении Путина и Зеленского

В России и на Украине совершенно разные настроения, что видно по тому, как ведут себя их президенты, пишет немецкая газета Die Zeit. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:08

2023-12-01T14:08

2023-12-01T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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украина

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джо байден

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России и на Украине совершенно разные настроения, что видно по тому, как ведут себя их президенты, пишет немецкая газета Die Zeit."C одной стороны, раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у российского лидера есть все основания для этого: успехи российской армии на фронте и хорошая ситуация в экономике."Россия сейчас такая стабильная и сильная в том числе из-за действий самих западных государств. <...> Они слишком долго недооценивали Кремль. В марте 2022 года американский президент Джо Байден говорил, что российская экономика скоро сократится вдвое, рубль превратится в мусор, и у Москвы не останется денег на финансирование СВО. Тогда эти прогнозы, которые уже утратили свою актуальность, встречали с аплодисментами", — резюмировало издание. Путин 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20. В своей речи, помимо прочего, он отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.В Москве не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением. Как отмечал президент, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1913103096.html

https://ria.ru/20231201/zelenskiy-1913141800.html

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в мире, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, большая двадцатка, джо байден