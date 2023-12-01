В Германии заметили важную деталь в поведении Путина и Зеленского
Zeit: Зеленский раздражен, а Путин уверен в себе в условиях конфликта на Украине
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В России и на Украине совершенно разные настроения, что видно по тому, как ведут себя их президенты, пишет немецкая газета Die Zeit.
"C одной стороны, раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что у российского лидера есть все основания для этого: успехи российской армии на фронте и хорошая ситуация в экономике.
"Россия сейчас такая стабильная и сильная в том числе из-за действий самих западных государств. <...> Они слишком долго недооценивали Кремль. В марте 2022 года американский президент Джо Байден говорил, что российская экономика скоро сократится вдвое, рубль превратится в мусор, и у Москвы не останется денег на финансирование СВО. Тогда эти прогнозы, которые уже утратили свою актуальность, встречали с аплодисментами", — резюмировало издание.
"Россия сейчас такая стабильная и сильная в том числе из-за действий самих западных государств. <...> Они слишком долго недооценивали Кремль. В марте 2022 года американский президент Джо Байден говорил, что российская экономика скоро сократится вдвое, рубль превратится в мусор, и у Москвы не останется денег на финансирование СВО. Тогда эти прогнозы, которые уже утратили свою актуальность, встречали с аплодисментами", — резюмировало издание.
Путин 22 ноября выступил на онлайн-саммите G20. В своей речи, помимо прочего, он отметил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.
В Москве не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением. Как отмечал президент, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве не раз заявляли, что справляются с санкционным давлением. Как отмечал президент, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.