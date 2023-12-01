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Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913168483.html
Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины
Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины - РИА Новости, 01.12.2023
Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины
Задержанный по подозрению в совершении терактов в Рязанской области общался с нацистом из украинского батальона "Реванш" Игорем Опрей, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:56
2023-12-01T13:56
специальная военная операция на украине
происшествия
рязанская область
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Задержанный по подозрению в совершении терактов в Рязанской области общался с нацистом из украинского батальона "Реванш" Игорем Опрей, выяснило РИА Новости, изучив соцсети подозреваемого. О задержании жителя Рязанской области, 11 ноября совершившего подрыв железнодорожного полотна в регионе в момент прохождения грузового состава, в результате чего произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов, в пятницу сообщили СК РФ и ФСБ. Кроме того, в июле текущего года завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево". Опря, данные на которого обнародовал в свое время сайт "Немезида", оказался среди друзей задержанного в соцсети "ВКонтакте". Судя по пабликам, связанным, как утверждается, с "Реваншем", батальон (по другим источникам - тактическая группа) создан в Харькове в первые дни СВО, а затем был интегрирован в Вооруженные силы Украины. По некоторым данным, он связан с неофашистской организацией "Традиция и порядок". Российские спецслужбы сообщали, что задержанный в Рязанской области террорист был завербован ГУР Минобороны Украины. В свое время украинские СМИ со ссылкой на ГУР заявляли о смерти боевика Руслана Шеремета из "Реванша".
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происшествия, рязанская область, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины

Задержанный за теракт в Рязанской области контактировал с нацистом с Украины

© Следком/TelegramСотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области
Сотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области
© Следком/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте схода вагонов поезда в Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Задержанный по подозрению в совершении терактов в Рязанской области общался с нацистом из украинского батальона "Реванш" Игорем Опрей, выяснило РИА Новости, изучив соцсети подозреваемого.
О задержании жителя Рязанской области, 11 ноября совершившего подрыв железнодорожного полотна в регионе в момент прохождения грузового состава, в результате чего произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов, в пятницу сообщили СК РФ и ФСБ. Кроме того, в июле текущего года завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево".
Опря, данные на которого обнародовал в свое время сайт "Немезида", оказался среди друзей задержанного в соцсети "ВКонтакте".
Судя по пабликам, связанным, как утверждается, с "Реваншем", батальон (по другим источникам - тактическая группа) создан в Харькове в первые дни СВО, а затем был интегрирован в Вооруженные силы Украины. По некоторым данным, он связан с неофашистской организацией "Традиция и порядок". Российские спецслужбы сообщали, что задержанный в Рязанской области террорист был завербован ГУР Минобороны Украины. В свое время украинские СМИ со ссылкой на ГУР заявляли о смерти боевика Руслана Шеремета из "Реванша".
Задержание в Крыму агента украинских спецслужб. Видео ФСБ России
В Крыму задержан украинский агент, шпионивший за Росгвардией
30 ноября, 09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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