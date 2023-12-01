https://ria.ru/20231201/ukraina-1913168483.html

Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины

Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины - РИА Новости, 01.12.2023

Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины

Задержанный по подозрению в совершении терактов в Рязанской области общался с нацистом из украинского батальона "Реванш" Игорем Опрей, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:56

2023-12-01T13:56

2023-12-01T13:56

специальная военная операция на украине

происшествия

рязанская область

украина

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следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Задержанный по подозрению в совершении терактов в Рязанской области общался с нацистом из украинского батальона "Реванш" Игорем Опрей, выяснило РИА Новости, изучив соцсети подозреваемого. О задержании жителя Рязанской области, 11 ноября совершившего подрыв железнодорожного полотна в регионе в момент прохождения грузового состава, в результате чего произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов, в пятницу сообщили СК РФ и ФСБ. Кроме того, в июле текущего года завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево". Опря, данные на которого обнародовал в свое время сайт "Немезида", оказался среди друзей задержанного в соцсети "ВКонтакте". Судя по пабликам, связанным, как утверждается, с "Реваншем", батальон (по другим источникам - тактическая группа) создан в Харькове в первые дни СВО, а затем был интегрирован в Вооруженные силы Украины. По некоторым данным, он связан с неофашистской организацией "Традиция и порядок". Российские спецслужбы сообщали, что задержанный в Рязанской области террорист был завербован ГУР Минобороны Украины. В свое время украинские СМИ со ссылкой на ГУР заявляли о смерти боевика Руслана Шеремета из "Реванша".

https://ria.ru/20231130/fsb-1912812569.html

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происшествия, рязанская область, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)