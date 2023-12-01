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Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины
Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины - РИА Новости, 01.12.2023
Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины
Задержанный по подозрению в совершении терактов в Рязанской области общался с нацистом из украинского батальона "Реванш" Игорем Опрей, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:56
2023-12-01T13:56
2023-12-01T13:56
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Задержанный по подозрению в совершении терактов в Рязанской области общался с нацистом из украинского батальона "Реванш" Игорем Опрей, выяснило РИА Новости, изучив соцсети подозреваемого. О задержании жителя Рязанской области, 11 ноября совершившего подрыв железнодорожного полотна в регионе в момент прохождения грузового состава, в результате чего произошел сход 19 и опрокидывание 15 вагонов, в пятницу сообщили СК РФ и ФСБ. Кроме того, в июле текущего года завербованный Киевом террорист устроил атаку четырьмя дронами со взрывчаткой на военный аэродром "Дягилево". Опря, данные на которого обнародовал в свое время сайт "Немезида", оказался среди друзей задержанного в соцсети "ВКонтакте". Судя по пабликам, связанным, как утверждается, с "Реваншем", батальон (по другим источникам - тактическая группа) создан в Харькове в первые дни СВО, а затем был интегрирован в Вооруженные силы Украины. По некоторым данным, он связан с неофашистской организацией "Традиция и порядок". Российские спецслужбы сообщали, что задержанный в Рязанской области террорист был завербован ГУР Минобороны Украины. В свое время украинские СМИ со ссылкой на ГУР заявляли о смерти боевика Руслана Шеремета из "Реванша".
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происшествия, рязанская область, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязанская область, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный за теракт в Рязанской области общался с нацистом с Украины
Задержанный за теракт в Рязанской области контактировал с нацистом с Украины