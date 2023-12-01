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Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913160268.html
Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами
Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами - РИА Новости, 01.12.2023
Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами
Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники России сольно танцуют брейк-данс, заявил министр... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:41
2023-12-01T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники России сольно танцуют брейк-данс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ министр отвечал на вопрос о возможности урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что до сих пор Россия не видит со стороны Киева и "его хозяев" сигналов о готовности перейти к политическому процессу. "Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", - с иронией сказал министр. Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами

Лавров: для урегулирования по Украине нужно танго, а Запад танцует брейк-данс

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники России сольно танцуют брейк-данс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ министр отвечал на вопрос о возможности урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что до сих пор Россия не видит со стороны Киева и "его хозяев" сигналов о готовности перейти к политическому процессу.
"Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", - с иронией сказал министр.
Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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