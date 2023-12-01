https://ria.ru/20231201/ukraina-1913160268.html
Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами
Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами - РИА Новости, 01.12.2023
Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами
Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники России сольно танцуют брейк-данс, заявил министр... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:41
2023-12-01T13:41
2023-12-01T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники России сольно танцуют брейк-данс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ министр отвечал на вопрос о возможности урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что до сих пор Россия не видит со стороны Киева и "его хозяев" сигналов о готовности перейти к политическому процессу. "Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", - с иронией сказал министр. Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами
Лавров: для урегулирования по Украине нужно танго, а Запад танцует брейк-данс