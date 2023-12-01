https://ria.ru/20231201/ukraina-1913160268.html

Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами

Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами - РИА Новости, 01.12.2023

Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами

Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники России сольно танцуют брейк-данс, заявил министр... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:41

2023-12-01T13:41

2023-12-01T13:41

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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники России сольно танцуют брейк-данс, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ОБСЕ министр отвечал на вопрос о возможности урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что до сих пор Россия не видит со стороны Киева и "его хозяев" сигналов о готовности перейти к политическому процессу. "Для того, чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как и в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать", - с иронией сказал министр. Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье 30 ноября - 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ два года назад – в декабре 2021 года в Стокгольме.

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей лавров, ситуация в днр и лнр