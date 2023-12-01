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В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
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11:09 01.12.2023 (обновлено: 14:49 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913104914.html
В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ
В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023
В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ
Евросоюз уже в декабре может столкнуться с серьезным политическим кризисом из-за помощи Украине и позиции Венгрии, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:09
2023-12-01T14:49
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
соглашение об ассоциации ес и украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Евросоюз уже в декабре может столкнуться с серьезным политическим кризисом из-за помощи Украине и позиции Венгрии, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников. "Назревающий политический кризис может разгореться на саммите в середине декабря, когда лидеры ЕС должны принять историческое решение о принятии Украины в клуб 27 наций и заключить ключевое бюджетное соглашение, чтобы бросить бьющейся в конвульсиях военной экономике Киева спасательный круг в виде 50 миллиардов евро", — говорится в статье.В частности, отмечает газета, "сильную головную боль" европейским политикам обеспечивает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерские власти уже заявляли, что не поддерживают внесение вопроса о вступлении Украины в ЕС в повестку предстоящего саммита, а сам Орбан не раз говорил, что Евросоюзу сначала следует разработать новую стратегию в конфликте, а уже потом выделять Украине деньги. Европейские дипломаты обеспокоены тем, что на саммите Орбан может "взять ЕС в заложники", так как все крупные стратегические решения там принимаются единогласно. "Нам грозит серьезный кризис", — заявил один из собеседников издания. Другой чиновник также считает, что декабрьский саммит может стать одним из самых сложных. При этом дипломаты ищут способы избежать вето со стороны Венгрии на предстоящем саммите. По словам трех источников издания, 50 миллиардов евро могут быть выплачены Киеву не единовременно, а частями в течение 2024-2027 годов. Но этот вариант не придаст большей предсказуемости украинской экономике, считают критики. Дилемма возникла и в отношении военной помощи: ЕС может передавать Украине оружие на основе двусторонних соглашений, а не через собственные структуры, но это подорвет значимость роли Евросоюза в поставках вооружений. "Это признание бессилия, которое трудно проглотить и которое наносит ущерб единству ЕС в отношении Киева", — заключает издание. В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html
https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, соглашение об ассоциации ес и украины
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Соглашение об ассоциации ЕС и Украины
В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ

Politico: ЕС в декабре грозит кризис из-за помощи Украине и позиции Венгрии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Евросоюз уже в декабре может столкнуться с серьезным политическим кризисом из-за помощи Украине и позиции Венгрии, пишет газета Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
"Назревающий политический кризис может разгореться на саммите в середине декабря, когда лидеры ЕС должны принять историческое решение о принятии Украины в клуб 27 наций и заключить ключевое бюджетное соглашение, чтобы бросить бьющейся в конвульсиях военной экономике Киева спасательный круг в виде 50 миллиардов евро", — говорится в статье.
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В частности, отмечает газета, "сильную головную боль" европейским политикам обеспечивает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерские власти уже заявляли, что не поддерживают внесение вопроса о вступлении Украины в ЕС в повестку предстоящего саммита, а сам Орбан не раз говорил, что Евросоюзу сначала следует разработать новую стратегию в конфликте, а уже потом выделять Украине деньги.
Европейские дипломаты обеспокоены тем, что на саммите Орбан может "взять ЕС в заложники", так как все крупные стратегические решения там принимаются единогласно.
"Нам грозит серьезный кризис", — заявил один из собеседников издания. Другой чиновник также считает, что декабрьский саммит может стать одним из самых сложных.
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При этом дипломаты ищут способы избежать вето со стороны Венгрии на предстоящем саммите. По словам трех источников издания, 50 миллиардов евро могут быть выплачены Киеву не единовременно, а частями в течение 2024-2027 годов. Но этот вариант не придаст большей предсказуемости украинской экономике, считают критики. Дилемма возникла и в отношении военной помощи: ЕС может передавать Украине оружие на основе двусторонних соглашений, а не через собственные структуры, но это подорвет значимость роли Евросоюза в поставках вооружений.
"Это признание бессилия, которое трудно проглотить и которое наносит ущерб единству ЕС в отношении Киева", — заключает издание.
В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Формальное решение о начале процесса будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны единогласно одобрить все члены союза.
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