https://ria.ru/20231201/ukraina-1913091910.html
Военный эксперт прокомментировал слова Зеленского о линии обороны
Военный эксперт прокомментировал слова Зеленского о линии обороны - РИА Новости, 01.12.2023
Военный эксперт прокомментировал слова Зеленского о линии обороны
Заявления Владимира Зеленского о строительстве линии обороны от Донбасса до запада Украины по сути являются официальным признанием Киева в провале... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:33
2023-12-01T10:33
2023-12-01T10:33
специальная военная операция на украине
украина
игорь коротченко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о строительстве линии обороны от Донбасса до запада Украины по сути являются официальным признанием Киева в провале контрнаступления, заявил РИА Новости в пятницу известный российский военный аналитик Игорь Коротченко. Ранее Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом. "Прежде всего, данное заявление – это признание Киевом провала контрнаступления, которое было "обнулено" усилиями Вооруженных сил России. В рамках стратегической оборонительной операции российская армия сумела удержать линию обороны, противник понёс существенные потери в живой силе и технике, западные военные поставки на весенне-летнюю кампанию ВСУ были также нивелированы в ходе боевых действий", - сказал Коротченко. Аналитик подчеркнул, что за время контрнаступления украинские войска не реализовали ни одну из поставленных перед ними военно-политическим руководством страны задач. Теперь, отметил собеседник агентства, на фоне паузы в поставках западных вооружений у Киева не остаётся другого выхода, кроме как переходить в оборону, успешность которой не гарантирована и зависит от многих неизвестных на сегодняшний день факторов. "Всё будет зависеть от возможностей Украины создать долгосрочную линию фортификационных сооружений и минных полей, которые стали бы препятствием для продвижения ВС РФ вперёд. Понятно, что такая линия не делается за неделю-две, тем более на столь протяженном фронте. В любом случае Киев столкнётся с большими трудностями при реализации данного замысла Зеленского", - считает Коротченко. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ. Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, игорь коротченко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Коротченко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
Военный эксперт прокомментировал слова Зеленского о линии обороны
Коротченко: заявляя о линии обороны, Зеленский признаёт провал контрнаступления
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о строительстве линии обороны от Донбасса до запада Украины по сути являются официальным признанием Киева в провале контрнаступления, заявил РИА Новости в пятницу известный российский военный аналитик Игорь Коротченко.
Ранее Зеленский написал в своем Telegram-канале, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: Авдеевском, Марьинском, Купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с РФ
и Белоруссией. По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом.
Ожидания и реальность. Украина разочарована решением Запада
"Прежде всего, данное заявление – это признание Киевом провала контрнаступления, которое было "обнулено" усилиями Вооруженных сил России. В рамках стратегической оборонительной операции российская армия сумела удержать линию обороны, противник понёс существенные потери в живой силе и технике, западные военные поставки на весенне-летнюю кампанию ВСУ
были также нивелированы в ходе боевых действий", - сказал Коротченко.
Аналитик подчеркнул, что за время контрнаступления украинские войска не реализовали ни одну из поставленных перед ними военно-политическим руководством страны задач. Теперь, отметил собеседник агентства, на фоне паузы в поставках западных вооружений у Киева не остаётся другого выхода, кроме как переходить в оборону, успешность которой не гарантирована и зависит от многих неизвестных на сегодняшний день факторов.
"Всё будет зависеть от возможностей Украины создать долгосрочную линию фортификационных сооружений и минных полей, которые стали бы препятствием для продвижения ВС РФ вперёд. Понятно, что такая линия не делается за неделю-две, тем более на столь протяженном фронте. В любом случае Киев столкнётся с большими трудностями при реализации данного замысла Зеленского", - считает Коротченко.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины на днях писало, что конфликт между Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным
был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.
Страна-дезертир: ВСУ массово отказываются умирать за Запад и Зеленского