https://ria.ru/20231201/ukraina-1913089040.html

Орбан предложил ЕС обсудить вступление Украины через несколько лет

Орбан предложил ЕС обсудить вступление Украины через несколько лет - РИА Новости, 01.12.2023

Орбан предложил ЕС обсудить вступление Украины через несколько лет

Евросоюзу надо сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и вернуться к разговору о вступлении в ЕС через 5-10 лет, заявил... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:22

2023-12-01T10:22

2023-12-01T10:35

украина

евросоюз

в мире

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Евросоюзу надо сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и вернуться к разговору о вступлении в ЕС через 5-10 лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Если наше мнение спросят, я предложу, чтобы Евросоюз заключил договор о стратегическом партнерстве с Украиной, это займет пять-десять лет. Приблизим их, расстояние сейчас слишком велико. Дадим время на то, чтобы начать сотрудничество, и когда увидим, можем ли мы сотрудничать, поднимем вопрос о членстве, но это возможно лишь через много-много лет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, ЕС уже совершил подобную ошибку с Турцией, более 20 лет назад начав переговоры о вступлении страны в ЕС, не проработав это решение, в результате чего "у всех фрустрация".Орбан подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в ЕС явно не проработан, потому что неизвестно реальное количество населения, странам Восточной и Центральной Европы в случае вступления Украины в ЕС придется лишиться выплат из европейского бюджета, а появление украинских сельхозпродуктов в Европе разрушит рынки этих стран.

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

украина

венгрия

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Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире, венгрия, виктор орбан