https://ria.ru/20231201/ukraina-1913089040.html
Орбан предложил ЕС обсудить вступление Украины через несколько лет
Орбан предложил ЕС обсудить вступление Украины через несколько лет - РИА Новости, 01.12.2023
Орбан предложил ЕС обсудить вступление Украины через несколько лет
Евросоюзу надо сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и вернуться к разговору о вступлении в ЕС через 5-10 лет, заявил... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:22
2023-12-01T10:22
2023-12-01T10:35
украина
евросоюз
в мире
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Евросоюзу надо сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и вернуться к разговору о вступлении в ЕС через 5-10 лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Если наше мнение спросят, я предложу, чтобы Евросоюз заключил договор о стратегическом партнерстве с Украиной, это займет пять-десять лет. Приблизим их, расстояние сейчас слишком велико. Дадим время на то, чтобы начать сотрудничество, и когда увидим, можем ли мы сотрудничать, поднимем вопрос о членстве, но это возможно лишь через много-много лет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, ЕС уже совершил подобную ошибку с Турцией, более 20 лет назад начав переговоры о вступлении страны в ЕС, не проработав это решение, в результате чего "у всех фрустрация".Орбан подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в ЕС явно не проработан, потому что неизвестно реальное количество населения, странам Восточной и Центральной Европы в случае вступления Украины в ЕС придется лишиться выплат из европейского бюджета, а появление украинских сельхозпродуктов в Европе разрушит рынки этих стран.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, евросоюз, в мире, венгрия, виктор орбан
Украина, Евросоюз, В мире, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан предложил ЕС обсудить вступление Украины через несколько лет
Орбан предложил ЕС начать с договора о стратегическом партнерстве с Украиной
БУДАПЕШТ, 1 дек - РИА Новости. Евросоюзу надо сначала заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве и вернуться к разговору о вступлении в ЕС через 5-10 лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если наше мнение спросят, я предложу, чтобы Евросоюз заключил договор о стратегическом партнерстве с Украиной, это займет пять-десять лет. Приблизим их, расстояние сейчас слишком велико. Дадим время на то, чтобы начать сотрудничество, и когда увидим, можем ли мы сотрудничать, поднимем вопрос о членстве, но это возможно лишь через много-много лет", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, ЕС уже совершил подобную ошибку с Турцией
, более 20 лет назад начав переговоры о вступлении страны в ЕС, не проработав это решение, в результате чего "у всех фрустрация".
Орбан подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в ЕС явно не проработан, потому что неизвестно реальное количество населения, странам Восточной и Центральной Европы в случае вступления Украины в ЕС придется лишиться выплат из европейского бюджета, а появление украинских сельхозпродуктов в Европе
разрушит рынки этих стран.
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