https://ria.ru/20231201/udary-1913129597.html

Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю

Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю - РИА Новости, 01.12.2023

Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" нанесли ракетные удары по израильским городам Ашкелон, Сдерот и Беэр-Шева в ответ на обстрел... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:32

2023-12-01T12:32

2023-12-01T12:37

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сдерот

ашкелон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902442128_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_a5bc016dd51176780e25e50cc3bf53e0.jpg

ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" нанесли ракетные удары по израильским городам Ашкелон, Сдерот и Беэр-Шева в ответ на обстрел мирных жителей, говорится в заявление организации."Бригады "Аль-Кассам" наносят ракетные удары по Ашкелону, Сдероту и Беэр-Шеве в ответ на обстрел мирных жителей (в секторе Газа)", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале.Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при израильских ударах по анклаву в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

сдерот

ашкелон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сдерот, ашкелон