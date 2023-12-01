Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю
Бригады "Аль-Кассам" нанесли ракетные удары по Ашкелону, Сдероту и Беэр-Шеве
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские солдаты
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские солдаты. Архивное фото
ТУНИС, 1 дек - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" нанесли ракетные удары по израильским городам Ашкелон, Сдерот и Беэр-Шева в ответ на обстрел мирных жителей, говорится в заявление организации.
"Бригады "Аль-Кассам" наносят ракетные удары по Ашкелону, Сдероту и Беэр-Шеве в ответ на обстрел мирных жителей (в секторе Газа)", - говорится в заявлении организации в Telegram-канале.
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при израильских ударах по анклаву в пятницу утром после истечения срока действия гуманитарного перемирия выросло до 32.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.