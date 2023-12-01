https://ria.ru/20231201/ubiystvo-1913082558.html

В Приамурье расследуют жестокое двойное убийство с сожжением тел на пасеке

В Приамурье расследуют жестокое двойное убийство с сожжением тел на пасеке - РИА Новости, 01.12.2023

В Приамурье расследуют жестокое двойное убийство с сожжением тел на пасеке

Жителей Приамурья и Хабаровска обвиняют в убийстве хозяина пасеки и ещё одного мужчины, чьи сгоревшие тела нашли после пожара, сообщает СУСК по Амурской области РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:54

2023-12-01T09:54

2023-12-01T09:54

происшествия

хабаровск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Жителей Приамурья и Хабаровска обвиняют в убийстве хозяина пасеки и ещё одного мужчины, чьи сгоревшие тела нашли после пожара, сообщает СУСК по Амурской области в пятницу в Telegram-канале."Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Амурской области 32-летним жителю города Хабаровска и жителю Октябрьского района предъявлено обвинение в убийстве двух лиц", - говорится в сообщении.Пасека находится недалеко от села Кундур Архаринского округа. По версии следствия, на ней подрабатывали обвиняемые, а 17 ноября, будучи пьяными, они обокрали дом пасечника, забрали деньги и оружие. Затем убийцы застрелили 66-летнего работника, трудившегося вместе с ними на пасеке, и "нанесли телесные повреждения" 65-летнему хозяину, пояснили РИА Новости в СУСК.Преступники решили сбежать на автомобиле, но не справились с управлением и съехали в овраг. В итоге один уехал на попутке в поселок Архара, а второй вернулся и увидел, что хозяин пасеки еще подает признаки жизни, после чего добил его топором по голове, поджег жилище и скрылся."По данному факту возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого совместно с сотрудниками уголовного розыска установлены и задержаны двое 32-летних граждан. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.У обвиняемых изъяли похищенное имущество, а рядом с местом преступления нашли орудие убийства.

https://ria.ru/20231124/arest-1911729820.html

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хабаровск

амурская область

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происшествия, хабаровск, амурская область