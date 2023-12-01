Туск выразил уверенность, что станет премьером Польши
Туск уверен, что станет премьером Польши 11 или 12 декабря
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Лидер польской оппозиции Дональд Туск уверен, что станет премьер-министром страны 11 или 12 декабря, и готовит свою программную речь.
Ранее в пятницу Матеуш Моравецкий выразил надежду, что получит от сейма вотум доверия на продолжение своего премьерства, рассказав, что 11 декабря представит депутатам свою программу, а с некоторым из представителей других партий ведет переговоры о поддержке.
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"Одиннадцатого декабря, как вы знаете, мы выслушаем премьера Моравецкого, и если время позволит 11 декабря, то 11 декабря мы также выберем нового премьера", - сказал Туск после встречи со спикером сейма Шимоном Холовней.
"Так что ожидайте новое правительство 11 декабря, если время позволит. Если не позволит - 12 декабря. Программная речь состоится 12 декабря", - добавил Туск.
Спикер сейма согласился с ним. "Мы хотели бы уже 11 декабря выйти из парламента с пониманием, что у нас есть правительство, за которое проголосовали польские избиратели", - сказал Холовня.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда привел к присяге правительство Моравецкого. В соответствии с конституцией у премьера есть две недели для того, чтобы выступить в сейме с программной речью и обратиться к депутатам за вотумом доверия. Этот срок истекает 11 декабря. Вероятность того, что Моравецкий получит вотум доверия для своего правительства крайне мала, исходя из того, что его партия "Право и справедливость" не имеет парламентского большинства.
После этого инициатива по выдвижению премьера переходит к сейму, в котором оппозиция имеет большинство и по предварительной договоренности должна выдвинуть на Туска должность премьер-министра.
Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и, формально имея более половины депутатских мандатов, заявила о своем праве сформировать кабмин, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Туска.