https://ria.ru/20231201/tusk-1913190518.html

Туск выразил уверенность, что станет премьером Польши

Туск выразил уверенность, что станет премьером Польши - РИА Новости, 01.12.2023

Туск выразил уверенность, что станет премьером Польши

Лидер польской оппозиции Дональд Туск уверен, что станет премьер-министром страны 11 или 12 декабря, и готовит свою программную речь. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:56

2023-12-01T14:56

2023-12-01T14:56

в мире

польша

дональд туск

матеуш моравецкий

ярослав качиньский

право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 1 дек - РИА Новости. Лидер польской оппозиции Дональд Туск уверен, что станет премьер-министром страны 11 или 12 декабря, и готовит свою программную речь. Ранее в пятницу Матеуш Моравецкий выразил надежду, что получит от сейма вотум доверия на продолжение своего премьерства, рассказав, что 11 декабря представит депутатам свою программу, а с некоторым из представителей других партий ведет переговоры о поддержке. "Одиннадцатого декабря, как вы знаете, мы выслушаем премьера Моравецкого, и если время позволит 11 декабря, то 11 декабря мы также выберем нового премьера", - сказал Туск после встречи со спикером сейма Шимоном Холовней. "Так что ожидайте новое правительство 11 декабря, если время позволит. Если не позволит - 12 декабря. Программная речь состоится 12 декабря", - добавил Туск. Спикер сейма согласился с ним. "Мы хотели бы уже 11 декабря выйти из парламента с пониманием, что у нас есть правительство, за которое проголосовали польские избиратели", - сказал Холовня. В понедельник президент Польши Анджей Дуда привел к присяге правительство Моравецкого. В соответствии с конституцией у премьера есть две недели для того, чтобы выступить в сейме с программной речью и обратиться к депутатам за вотумом доверия. Этот срок истекает 11 декабря. Вероятность того, что Моравецкий получит вотум доверия для своего правительства крайне мала, исходя из того, что его партия "Право и справедливость" не имеет парламентского большинства. После этого инициатива по выдвижению премьера переходит к сейму, в котором оппозиция имеет большинство и по предварительной договоренности должна выдвинуть на Туска должность премьер-министра. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявила о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры Моравецкого. В свою очередь, разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и, формально имея более половины депутатских мандатов, заявила о своем праве сформировать кабмин, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Туска.

https://ria.ru/20231130/provokatsiya-1912789800.html

https://ria.ru/20231130/obse-1912829625.html

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в мире, польша, дональд туск, матеуш моравецкий, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет