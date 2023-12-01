https://ria.ru/20231201/tuapse-1913211813.html
Над Туапсе раздался громкий звук
Над Туапсе раздался громкий звук - РИА Новости, 01.12.2023
Над Туапсе раздался громкий звук
Громкий резкий звук раздался в небе над Туапсе в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений инфраструктуры в городе нет, сообщили в ЕДДС Туапсе. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:57
2023-12-01T15:57
2023-12-01T15:58
происшествия
туапсе
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Громкий резкий звук раздался в небе над Туапсе в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений инфраструктуры в городе нет, сообщили в ЕДДС Туапсе. "Хлопок был в небе. Пострадавших, погибших и разрушений нет", - сообщил собеседник агентства. Обстоятельства уточняются.
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происшествия, туапсе, краснодарский край
Происшествия, Туапсе, Краснодарский край
Над Туапсе раздался громкий звук
В небе над Туапсе раздался громкий резкий звук