https://ria.ru/20231201/tuapse-1913211813.html

Над Туапсе раздался громкий звук

Над Туапсе раздался громкий звук - РИА Новости, 01.12.2023

Над Туапсе раздался громкий звук

Громкий резкий звук раздался в небе над Туапсе в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений инфраструктуры в городе нет, сообщили в ЕДДС Туапсе. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:57

2023-12-01T15:57

2023-12-01T15:58

происшествия

туапсе

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Громкий резкий звук раздался в небе над Туапсе в Краснодарском крае, пострадавших и разрушений инфраструктуры в городе нет, сообщили в ЕДДС Туапсе. "Хлопок был в небе. Пострадавших, погибших и разрушений нет", - сообщил собеседник агентства. Обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20231020/sevastopol-1904023174.html

туапсе

краснодарский край

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происшествия, туапсе, краснодарский край