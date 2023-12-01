https://ria.ru/20231201/troyka-1913048616.html
В Москве с 1 декабря вырастет стоимость карты "Тройка"
В Москве с 1 декабря вырастет стоимость карты "Тройка" - РИА Новости, 01.12.2023
В Москве с 1 декабря вырастет стоимость карты "Тройка"
Залоговая стоимость транспортной карты "Тройка" в Москве с пятницы вырастет до 150 рублей, а за её разблокировку для поездок на Московских центральных диаметрах РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:18
2023-12-01T01:18
2023-12-01T01:18
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Залоговая стоимость транспортной карты "Тройка" в Москве с пятницы вырастет до 150 рублей, а за её разблокировку для поездок на Московских центральных диаметрах введут плату - 198 рублей; пассажиры, соблюдающие правила, никаких изменений не заметят, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В департаменте напомнили, что необходимо валидировать "Тройку" на входе и выходе со станций МЦД, а если пассажир этого не делает, то карту блокируют. Для разблокировки необходимо обратиться в железнодорожные кассы. Как пояснили в департаменте, в этом году на шести направлениях пригородного ж/д сообщения появилась возможность ездить по "Тройке". Например, пассажиры МЦД с помощью карты могут экономить до 75% на поездках в Московской области. При этом некоторые пассажиры намеренно не оплачивают поездки полностью - они не прикладывают карту к валидатору на выходе со станций и каждый раз покупают новую "Тройку", так как ее цена ниже, чем поездка из Москвы в дальний пригород. По этой причине залоговая стоимость транспортной карты "Тройка" выросла до 150 рублей. А для поездок на МЦД поменялись правила ее разблокировки: теперь необходимо будет заплатить 198 рублей (это стоимость билета шести ж/д зон для закрытия незавершенной поездки, согласно правилам перевозок). Как подчеркнули в департаменте, пассажиры соблюдающие правила, никаких изменений не заметят.
https://ria.ru/20231109/metro-1908288885.html
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москва, московская область (подмосковье), метро, россия, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Метро, Россия, Общество
В Москве с 1 декабря вырастет стоимость карты "Тройка"
В Москве вырастет стоимость карты "Тройка", разблокировка будет платной
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Залоговая стоимость транспортной карты "Тройка" в Москве с пятницы вырастет до 150 рублей, а за её разблокировку для поездок на Московских центральных диаметрах введут плату - 198 рублей; пассажиры, соблюдающие правила, никаких изменений не заметят, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В департаменте напомнили, что необходимо валидировать "Тройку" на входе и выходе со станций МЦД, а если пассажир этого не делает, то карту блокируют. Для разблокировки необходимо обратиться в железнодорожные кассы.
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Как пояснили в департаменте, в этом году на шести направлениях пригородного ж/д сообщения появилась возможность ездить по "Тройке". Например, пассажиры МЦД с помощью карты могут экономить до 75% на поездках в Московской области
. При этом некоторые пассажиры намеренно не оплачивают поездки полностью - они не прикладывают карту к валидатору на выходе со станций и каждый раз покупают новую "Тройку", так как ее цена ниже, чем поездка из Москвы в дальний пригород.
По этой причине залоговая стоимость транспортной карты "Тройка" выросла до 150 рублей. А для поездок на МЦД поменялись правила ее разблокировки: теперь необходимо будет заплатить 198 рублей (это стоимость билета шести ж/д зон для закрытия незавершенной поездки, согласно правилам перевозок).
Как подчеркнули в департаменте, пассажиры соблюдающие правила, никаких изменений не заметят.
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