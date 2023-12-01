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На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 01.12.2023
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в районах, граничащих с сектором Газа, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:57
2023-12-01T16:57
2023-12-01T16:57
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сирены воздушной тревоги второй раз за день прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в районах, граничащих с сектором Газа, сообщила газета Haaretz. "Сирены звучат в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, и в городе Сдерот", - пишет издание. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, сдерот
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Сдерот
На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Haaretz: в Сдероте прозвучали сирены воздушной тревоги