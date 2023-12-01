https://ria.ru/20231201/trevoga-1913064371.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.12.2023

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T07:23

2023-12-01T07:23

2023-12-01T07:23

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Полтавской и Черниговской областях в 07.10 мск. В 07.11 тревогу объявили в Сумской области Украины. В Киевской области тревога была объявлена позже всех - в 07.15. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

полтавская область

украина

черниговская область

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в мире, полтавская область, украина, черниговская область, вооруженные силы рф