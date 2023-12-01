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Суд отказал Трампу в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 01.12.2023
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20:32 01.12.2023 (обновлено: 22:56 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/tramp-1913269184.html
Суд отказал Трампу в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия
Суд отказал Трампу в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 01.12.2023
Суд отказал Трампу в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия
Апелляционный суд Вашингтона отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в праве на неприкосновенность по делу о беспорядках и штурме Капитолия, следует из... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:32
2023-12-01T22:56
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Вашингтона отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в праве на неприкосновенность по делу о беспорядках и штурме Капитолия, следует из постановления."Отказ окружного суда в удовлетворении ходатайства лица, подавшего апелляцию об отказе от претензий к нему на основании президентской неприкосновенности, подтвержден", — говорится в документе.Трамп и его защита настаивают, что во время беспорядков в январе 2021 года он обладал неприкосновенностью, поскольку занимал пост главы государства.Согласно позиции обвинения, действия экс-главы Белого дома выходили за рамки его полномочий, поэтому иммунитет применяться не должен.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, парламентарии утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США арестовали по обвинениям, связанным с участием в штурме.В общей сложности политику предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые сам он называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят ему 20 годами лишения свободы. По совокупности обвинений бывший американский лидер может получить более 700 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20231116/shaman-1909738304.html
https://ria.ru/20231115/ssha-1909501415.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, вашингтон (штат)
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Вашингтон (штат)
Суд отказал Трампу в неприкосновенности по делу о штурме Капитолия

Суд отказал Трампу в президентской неприкосновенности по делу о штурме Капитолия

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Вашингтона отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в праве на неприкосновенность по делу о беспорядках и штурме Капитолия, следует из постановления.
"Отказ окружного суда в удовлетворении ходатайства лица, подавшего апелляцию об отказе от претензий к нему на основании президентской неприкосновенности, подтвержден", — говорится в документе.
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Трамп и его защита настаивают, что во время беспорядков в январе 2021 года он обладал неприкосновенностью, поскольку занимал пост главы государства.
Согласно позиции обвинения, действия экс-главы Белого дома выходили за рамки его полномочий, поэтому иммунитет применяться не должен.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, парламентарии утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США арестовали по обвинениям, связанным с участием в штурме.
В общей сложности политику предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые сам он называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят ему 20 годами лишения свободы. По совокупности обвинений бывший американский лидер может получить более 700 лет тюрьмы.
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В миреСШАДональд ТрампДжо БайденВашингтон (штат)
 
 
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